Coronavirus.- El presidente de Bolivia acusa a los países ricos de acaparar vacunas y pide soluciones estructurales

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha acusado este pasado sábado a los países ricos de acaparar las vacunas contra el coronavirus y de convertirlas en una mercancía más, antes de abogar por soluciones estructurales y de carácter global para responder de manera unificada a esta crisis sanitaria.



"Nos preocupa que no se esté dando solución estructural a la pandemia a nivel mundial. Los países ricos han acaparado las vacunas, la vacuna se ha convertido en una mercancía más en el mundo a causa del capitalismo salvaje", apuntó en su cuenta de Twitter el mandatario boliviano



Arce concedió esta pasada noche una entrevista a varios medios estatales en la que aprovechó para destacar los avances del Gobierno boliviano en la lucha contra la enfermedad.



"En el gobierno 'de facto' (de Jeanine Áñez, su predecesora) no había pruebas y cuando uno se hacía una prueba PCR tardaba dos semanas en obtener el resultado. No se daba medicación, la gente empezaba a agravarse y entraban a terapia intensiva. Nuestra estrategia es muy diferente a la del gobierno golpista", afirmó el presidente.



En particular, Arce señaló que su gobierno aceleró la vacunación, distribuyó gratis los test para el coronavirus, importó vacunas y mejoró la dotación de elementos de bioseguridad a la población.



"Estamos bien encaminados en salud, educación y economía. Hoy los niños y jóvenes están pasando clases. Redujimos el índice de letalidad por COVID y ha habido buenos resultados en el manejo de la pandemia. En el tema económico está claro que estamos en la dirección correcta", resaltó el presidente.



Bolivia acumula 317.547 casos confirmados de COVID-19 desde que comenzó la pandemia tras registrar 1.394 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Asimismo, ha confirmado 23 decesos adicionales que elevan el total de fallecimientos a 13.205.



Más de 733.300 personas han sido vacunadas con la primera dosis de vacunas contra el coronavirus y casi 264.000 recibieron ya la segunda dosis.