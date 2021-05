Ciencia.-Perseverance capta un vídeo con audio del cuarto vuelo de Ingenuity

08/05/2021 Helicóptero Ingenuity POLITICA EUROPA ESPAÑA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/JPL/Caltech



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El rover Perseverance de la NASA en Marte usó uno de sus dos micrófonos para escuchar al helicóptero Ingenuity mientras volaba en las inmedicaciones por cuarta vez el 30 de Abril.



Un nuevo vídeo ( https://www.youtube.com/watch?v=y5niGi4k9vQ ) combina imágenes del helicóptero tomadas por el generador de imágenes Mastcam-Z de Perseverance con audio de un micrófono perteneciente al instrumento láser SuperCam del rover.



El láser golpea las rocas desde la distancia, estudiando su vapor con un espectrómetro para revelar su composición química. El micrófono del instrumento registra los sonidos de esos rayos láser, que proporcionan información sobre las propiedades físicas de los objetivos, como su dureza relativa. El micrófono también puede grabar ruido ambiental, como el viento marciano



( https://soundcloud.com/nasa/listen-to-nasas-ingenuity-helicopter-as-it-flies-on-mars )



Con Perseverance estacionado a 80 metros del lugar de despegue y aterrizaje del helicóptero, la misión del rover no estaba segura de si el micrófono captaría algún sonido del vuelo. Incluso durante el vuelo, cuando las hélices del helicóptero giran a 2.537 rpm, el sonido queda muy amortiguado por la fina atmósfera marciana. Incluso está aún más oculto por las ráfagas de viento marciano durante los momentos iniciales del vuelo. Pero a pesar de todo, el zumbido del helicóptero se puede escuchar débilmente por encima del sonido de esos vientos.



"Es una muy buena sorpresa", dijo en un comunicado David Mimoun, profesor de ciencia planetaria en el Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO) en Toulouse, Francia, y director científico del micrófono SuperCam Mars. "Habíamos realizado pruebas y simulaciones que nos dijeron que el micrófono apenas captaría los sonidos del helicóptero, ya que la atmósfera de Marte amortigua fuertemente la propagación del sonido. Hemos tenido la suerte de grabar el helicóptero a tanta distancia. Esta grabación será una mina de oro para nuestra comprensión de la atmósfera marciana".



EFECTO DOPPLER



Los científicos hicieron que el audio, que está grabado en mono, sea más fácil de escuchar al aislar el sonido de la pala del helicóptero de 84 hercios, reducir las frecuencias por debajo de 80 hercios y por encima de 90 hercios, y aumentar el volumen de la señal restante. Algunas frecuencias se recortaron para resaltar el zumbido del helicóptero, que es más fuerte cuando el helicóptero pasa por el campo de visión de la cámara.



"Este es un ejemplo de cómo los diferentes conjuntos de instrumentos de carga útil se complementan entre sí, lo que da como resultado una sinergia de información", dijo Soren Madsen, gerente de desarrollo de carga útil de Perseverance en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. "En este caso particular, el micrófono y el video nos permiten observar el helicóptero como si estuviéramos allí, e información adicional, como el efecto Doppler, confirma detalles de la trayectoria de vuelo".