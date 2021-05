Caitlyn Jenner favorece la ciudadanía para indocumentados en EE.UU.

En la imagen, Caitlyn Jenner, exatleta olímpica y aspirante a ser la primera gobernadora trans en Californial. EFE/Nina Prommer/Archivo

Miami, 9 may (EFE).- Caitlyn Jenner, exatleta olímpica y aspirante a ser la primera gobernadora trans en California, señaló que está de acuerdo con un camino para la ciudadanía para indocumentados en Estados Unidos.

Jenner, padre de dos de las protagonistas del mundialmente famoso "reality show" sobre las Kardashians, expresó a la cadena CNN que favorece otorgar ese beneficio a los 1,75 millones de inmigrantes indocumentados de la fuerza laboral del estado.

"Estoy a favor de la inmigración legal, está bien. Lo que ha estado sucediendo en la frontera fue, honestamente, una de las razones por las que decidí postularme para gobernador", dijo Jenner en la entrevista.

"Estaba viendo a gente muriendo cruzar el río, niños en jaulas, como quieras llamarlos", dijo la estrella de la televisión, que anunció su candidatura a fines de abril.

Subrayó que estas personas deberían tener la oportunidad de obtener la ciudadanía.

"Hay mucha gente, pero personalmente he conocido a algunas de las personas más maravillosas que son inmigrantes, que han venido a este país y son ciudadanos modelo. Son simplemente grandes personas y lucharía para que fueran ciudadanos estadounidenses ", aseguró Jenner.

Sobre las deportaciones, la aspirante del Partido Republicano, una formación que hace años que no gana en California, dijo que "los malos tienen que irse".

"Son muchas personas malas las que están tratando de cruzar nuestra frontera ilegalmente. No quiero a esas personas en nuestro país", indicó al canal CNN.

En California avanza la campaña que busca destituir al gobernador Gavin Newsom y convocar nuevas elecciones.

Jenner, que saltó a la fama cuando ganó la prueba del decatlón en los Juegos Olímpicos de 1976, contrajo en 1991 matrimonio con Kris Kardashian y en 2015 anunció su transición a mujer.

Los éxitos del Partido Republicano en California, donde no gana hace años, han estado vinculados a estrellas como Clint Eastwood, exalcalde de la localidad de Carmel, o Ronald Reagan, quien ejerció como gobernador del estado entre 1967 y 1975 antes de ascender a la Presidencia del país en 1981.

El último gobernador republicano de California fue otro actor, Arnold Schwarzenegger, entre 2003 y 2011, precisamente, tras ganar una elección revocatoria.

La campaña revocatoria contra el demócrata Newsom logró la mayoría de sus firmas entre finales de 2020 y principios de 2021, cuando el gobernador impuso drásticas medidas para frenar una ola de la pandemia que convirtió a California en el estado con más fallecidos del país.

Hasta ahora varios republicanos ya han anunciado que participarán como candidatos en la elección contra Newsom, como el exalcalde de San Diego Kevin Faulconer; el empresario y excandidato a gobernador, John Cox.