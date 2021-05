Boris Johnson convoca a Sturgeon a una cumbre para tratar el futuro del país

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 9 may. (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, ha invitado a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, a una "cumbre de naciones" del Reino Unido, después de que ésta anunciase su intención de pedir un nuevo referéndum de independencia tras quedarse a un paso de obtener la mayoría absoluta en las elecciones regionales.

Johnson envió una carta a Sturgeon y a los máximos responsables en Gales, Mark Drakeford, e Irlanda del Norte, Arlene Foster y Michelle O'Neill, para convocarles a la cita a instarles a demostrar "espíritu de unidad y cooperación", para reconstruir el país tras la pandemia.

El Partido Nacional Escocés (SNP) de Sturgeon se quedó, con 64 escaños, a solo uno de obtener la mayoría absoluta en el Parlamento regional, aunque podrá contar con sus aliados Verdes para formar gobierno y reivindicar unas nueva consulta después de la de 2014.

Pese a ello, los partidos unionistas alcanzaron más del 50 % de los votos, según los medios británicos.

Tras certificar su victoria, la líder escocesa declaró que buscará otro referéndum "una vez pase la crisis de la covid", algo que Johnson había descartado previamente en una entrevista en "The Telegraph".

El primer ministro convocó la cumbre de líderes regionales para abordar los "desafíos compartidos" para recuperar la economía tras la pandemia y afirmó en su misiva que "se sirve mejor (al país) cuando trabajamos juntos".

"Me gustaría invitarte a unirte a mi, a los colegas del Gobierno británico y otros en una cumbre para tratar los desafíos compartidos y cómo podemos trabajar juntos en los próximos meses y años para superarlos", dijo Johnson a Sturgeon en su mensaje, desvelado por Downing Street.

El primer ministro reconoce que todos tienen sus "propias perspectivas e ideas" y que por lo tanto no siempre estarán de acuerdo, pero "confía" en que aprendiendo unos de otros podrán "reconstruir mejor, en interés de la gente".

El ministro británico del Gabinete (similar a la cartera de Presidencia), Michael Gove, pidió en una entrevista en "Sky News" a los responsables políticos "en lugar de concentrarse en las cosas que dividen, concentrarse en lo que nos une".

"Si nos vemos absorbidos en una conversación sobre referendos y constituciones, estaremos distrayendo la atención de los asuntos que más importan a la gente en Escocia y en todo Reino Unido", declaró Gove.