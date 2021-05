Asensio: “Se nos han escapado dos puntos”

El centrocampista del Real Madrid, Marco Asensio, tras conseguir el primer gol del equipo blanco durante el encuentro correspondiente a la jornada 34 de primera división que disputaron este domingo frente al Sevilla en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Ballesteros.

Madrid, 9 may (EFE).- Marco Asensio, jugador del Real Madrid, aseguró, tras el empate a dos frente al Sevilla en el estadio Alfredo di Stéfano, que se les “escaparon dos puntos” en su lucha por la Liga, “por una cosa o por otra”, en clara referencia al penalti señalado por mano de Éder Militao después de que el colegiado Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano) fuera a revisarlo a la pantalla del sistema de videoarbitraje (VAR).

"Nos vamos con la sensación de que se nos han escapado dos puntos. Lo intentamos hasta el final, pero no ha podido ser, por una cosa o por otra. Estamos jodidos, pero quedan tres jornadas y vamos a luchar hasta el final", comentó en Real Madrid TV.

“Pocos entendemos cómo funcionan las reglas de las manos. Recuerdo una muy parecida de Nacho. Me parece que Militao ni mira el balón y le da sin querer. Es una acción que nos afecta para la lucha por la Liga", expresó sobre la acción polémica del partido.

Un resultado que les deja a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, con solo tres jornadas para el final de LaLiga Santander: “Vamos a luchar hasta el final. Nos quedan tres finales. El equipo ha mostrado el orgullo y lo buen equipo que somos. Ahora no dependemos de nosotros, pero seguro que seguimos teniendo opciones si ganamos los tres partidos que quedan", dijo.