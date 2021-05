Anna Ferrer y su mono ideal para el fin de semana

28/01/2020 Anna Ferrer, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 9 (CHANCE)



Con la llegada de las altas temperaturas (aunque hoy en Madrid parezca que hemos vuelto al invierno) muchos son los rostros conocidos que las han aprovechado para sacar del armario la ropa que teníamos olvidada del verano y sobre todo, de la época primaveral. Y es que no hay nada mejor que salir con tus amigos o familiares y disfrutar del buen tiempo en una terraza en pleno centro de Madrid.



Anna Ferrer ha disfrutado del fin de semana por todo lo alto, pero lo cierto es que lo comenzó con un outfit que no solo nos encantó, sino que nos hizo trasladarnos a Cádiz, esa tierra maravillosa que tanto echamos de menos en esta época del año. Su conjunto (ideal) para el viernes fue un mono azul de tejido suelto acompañado del bolso de piel de ubrique de la marca que creó junto a su madre, Paz Padilla, 'No ni ná'.



Lo cierto es que la hija de la humorista no solamente nos encanta por la forma que tiene de afrontar la vida, siempre viendo el lado positivo a las cosas, sino por su gusto por la moda y las fotografías tan espectacular que cuelga en su perfil de Instagram.



Anna se ha convertido en toda una influencer y además, sigue estudiando un máster que la tiene muy ocupada, pero que por lo que confiesa en sus redes sociales le está encantando. una mujer que no se rinde y que trabaja muy duro para que todos sus sueños se hagan realidad.