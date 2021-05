AMP.- Cvirus.- Bolsonaro critica a la comisión parlamentaria sobre la pandemia y dice que "sólo habla de la cloroquina"

Brasil supera los 420.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia



MADRID, 9 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a criticar este sábado la comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus, al afirmar que "sólo se habla de la cloroquina", empleada para luchar contra la COVID-19 en el país, a pesar de que su eficacia no está demostrada.



"En la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sólo se habla de la cloroquina, pero los que están en contra no han dado con otra alternativa", ha señalado durante un encuentro con sus seguidores. "Tengo la certeza de que alguien tomó hidroxicloroquina aquí", ha manifestado, a lo que algunos han respondido de forma positiva.



Bolsonaro, que ha vuelto a comparecer en público sin mascarilla, ha argumentado que "había que hacer frente al virus" y ha lamentado la muerte de personas en el país por la COVID-19, según ha recogido el diario brasileño 'O Globo'.



"Es difícil que alguien no tenga un padre que haya muerto de COVID-19 o de supuesto COVID-19. Todo es sospechoso de ser COVID-19", ha apuntado, un día después de que la CPI acordara una investigación para buscar a los responsables gubernamentales federales del uso de la cloroquina para combatir el coronavirus.



Brasil es el país con más casos y fallecidos en América Latina y el tercero en el mundo en número de contagios, con más de 15 millones.



Este sábado, el Ministerio de Salud ha notificado 2.202 nuevas víctimas mortales de la enfermedad con lo que ha superado las 420.000 muertes desde el inicio de la pandemia, concretamente 421.316.



En lo que respecta a los contagios, se han registrado 63.430 nuevos casos en la última jornada con lo que el balance total de casos ha ascendido a 15.145.879.



En el plan de vacunación, cerca de 35 millones de brasileños han recibido al menos una de las dosis de la vacuna contra la COVID-19 y este sábado la cartera de salud ha indicado que ha enviado un cargamento con 3,9 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca por todo el país.