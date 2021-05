VALENTINA LIZCANO arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 81.924 de interacciones entre sus aficionados.

Ustedes son el mejor motivo para resistirme al odio y querer traer AMOR a nuestras vidas 🙏🏻💛💙❤️ UN ORACION CONSTANTE, QUE ME HACE VIBRAR ALTO Y TRABAJAR PARA QUE TODOS Y TODAS PODAMOS ENCONTRAR EL MISMO REFUGIO (Amor solo Amor) 💓 #sanalocura #mirevolucioneselAMOR #tbt #amordemisamores #casadolcecasa @iconiquecol ⛵️





Vi esta propuesta en la página de @electrica_ y me perece fantástica, así que me uno 💜🙏🏻 En los comentarios cuéntanos de qué parte del país eres y menciona tu emprendimiento para que esta comunidad que es completamente Amorosa y Empatica puédalo damos seguirte y apoyarte. APOYEMOS NUSTROS EMPRENDIMIENTOS 💛💙♥️





Me duele mi Pais, me duele mi Cali, me duele cada vida que se esta perdiendo en una lucha por salir de las sombras a las que fuimos arrastrados por la ignorancia y la división, así no funciona esto, ni funciona nada, sigo en pie apoyando las manifestaciones y pidiendo PAZ y diálogo.. señor @ivanduquemarquez porque no razona y da ejemplo, si es momento de apretarnos el cinturón que sea el de todos, él suyo también y el te todo sus “queridos” compañeros, o es que el amor por el país no le da para ganar y gastar solo lo justo?, señor el ejemplo arrastra, es hora de proteger a los más débiles y necesitados, cuénteme cuando termine de desangrar el campo, de vender nuestras tierras o contaminarlas con fracking y nuestras aguas estén sin vida, las enfermedades incrementen y el sistema de salud que ya es penoso y cuando la reforma a la salud que está cocinando muestre su verdadera cara?que comerá su familia ? Que pensaran sus nietos cuando vean lo que está dejando escrito con sangre en la historia de un país que le creyó, Porque esto lo va a alcanzar a usted también, pare reflexione, la fama es un peo señor, se desvanece y no queda si no el recuerdo y las consecuencias de sus terribles y nefastos desaciertos, solo por cumplirle a una maquinaria que está destinada a desparecer.. recuerde todo es impermanente hasta el PODER que tanto lo ciega. #nosestanmatando #osocolombia #noalareformatributaria #noalareformaalasalud #noalaviolencia #noaelabusodepoder #calicolombia #caliresiste #mitierrave





❤️🙏🏻 #soscolombia Frace crédito : @viviannesaler







Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.