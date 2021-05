Tenis.-Tenis/Madrid.- La bielorrusa Sabalenka se corona en Madrid ante la australiana Ashleigh Barty

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se proclamó campeona del Mutua Madrid Open, torneo de categoría WTA 1000 que se disputó en la Caja Mágica de la capital, tras imponerse este sábado a la australiana Ashleigh Barty por 6-0, 3-6, 6-4.



La jugadora de Minsk, quinta favorita, puso por primera vez su nombre en el palmarés del torneo tras un partido disputado y el que arrancó y terminó mejor que la oceánica, que vio cortada su gran racha en finales de esta temporada donde había ganado las tres que había disputado y que había derrota a la bielorrusa en sus dos enfrentamientos de este 2021.



Sabalenka cerró con una gran victoria su buena andadura en el Mutua Madrid Open, donde se plantó en la pelea por el título sin ceder ningún set y perdiendo únicamente 19 juegos, para sumar su décimo trofeo, el primero en tierra batida, apoyada en un aluvión de agresividad sobre la Manolo Santana, con 34 golpes ganadores, y aprovechando el despiste de Barty en el tramo final de un tercer set que parecía tener controlado.



Once de esos 'winners' llegaron en el arrollador primer parcial que solventó en apenas 25 minutos y sin dar concesiones ni con el saque, con solo cuatro puntos perdidos, ni al resto. Sin embargo, la esperada reacción de la número uno del mundo no se hizo esperar.



Barty dejó claro que no iba a dar más facilidades y empezó rompiendo en la segunda manga para coger el mando, pero Sabalenka continuó sacando partido a su tenis y logró equilibrar pronto de nuevo el encuentro antes de volver a perder su saque, una ventaja que ya no desperdició la campeona de Roland Garros de 2019 para forzar el tercer y definitivo set.



Ahí, la australiana pareció estar mejor asentada y tuvo una buena opción en el tercer juego, con un 15-40 que no supo sacar adelante. La bielorrusa volvió a coger confianza y, cuando no se esperaba, logró un 'break' en blanco con 4-4 que no dejó pasar para coronarse reina en Madrid.