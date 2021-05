Taiwán.- EEUU pide restaurar "el lugar apropiado" de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado estadonunidense, Antony Blinken, ha pedido este viernes restaurar "el lugar apropiado" de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), de la que se le "excluye" por las "objeciones" registradas por el Gobierno de China.



Blinken ha apelado a los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tome "medidas adecuadas" para no excluir "una vez más la participación vital de Taiwán en la Asamblea, que celebrará su próxima edición el 24 de mayo con una reunión virtual.



"No hay ninguna justificación razonable para la continua exclusión de Taiwán de este foro, y Estados Unidos pide al director general de la OMS que invite a Taiwán a participar como observador en la AMS, como lo ha hecho en años anteriores, antes de las objeciones registradas por el Gobierno de China", ha precisado el secretario.



Los desafíos de salud global y seguridad sanitaria global "no respetan fronteras ni reconocen disputas políticas", ha aseverado, para recalcar que Taiwán ofrece "valiosas contribuciones y lecciones aprendidas de su enfoque de estos temas".



Además, ha incidido en que el liderazgo de la OMS y todas las naciones responsables "deben reconocer que excluir los intereses de 24 millones de personas en la AMS solo sirve "para poner en peligro" y "no para promover" los objetivos de salud global compartidos.



"Taiwán es un socio confiable, una democracia vibrante y una fuerza para el bien en el mundo, y su exclusión de la AMS sería perjudicial para nuestros esfuerzos internacionales colectivos para controlar la pandemia y prevenir futuras crisis de salud", ha sentenciado Blinken.