Sturgeon proclama su victoria en Escocia y buscará un nuevo referéndum

EFE/ROBERT PERRY

Edimburgo (R.Unido), 8 may (EFE).- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, proclamó este jueves la victoria de su Partido Nacional Escocés (SNP) en las elecciones regionales, y aseguró que buscará un nuevo referéndum de independencia "cuando pase la crisis de la covid".

En una declaración formal, la líder nacionalista dijo que, a falta de conocer los resultados definitivos, habrá una clara mayoría en el Parlamento regional en favor de la independencia -formada por su partido y los Verdes- y, por lo tanto, "el pueblo de Escocia debe decidir su futuro cuando la crisis de la covid pase".

Según todos los indicios, a falta de que se anuncien los escaños que se reparten de forma proporcional, el SNP se quedará muy cerca, pero no alcanzará los 65 parlamentarios que le darían la mayoría absoluta.

Sin embargo, el buen resultado de los Verdes, que prevén en torno a nueve diputados, dará a los nacionalistas del SNP un colchón más que suficiente para formar gobierno y demandar una nueva consulta al Gobierno central, después de que en 2014 los escoceses ya hubiesen rechazado la secesión.

Sturgeon calificó de "extraordinario e histórico" el logro de su formación, que gobernará Escocia por cuarta legislatura consecutiva.

"Como ministra principal, mi tarea inmediata es hacer todo lo posible por mantenernos a todos tan seguros como sea posible. No hemos batido aún al covid", dijo.

Acto seguido, contrastó los resultados de los comicios en Escocia, donde "la mayoría de la gente apoya una visión de futuro progresista e inclusiva", con lo sucedido en las municipales en Inglaterra, que dieron un fuerte impulso al gobierno conservador de Boris Johnson.

"Por eso, el pueblo de Escocia debe decidir su futuro cuando la crisis de la covid pase. Es un asunto de principios democráticos", añadió, antes de recordar que el SNP y los Verdes llevaban en sus compromisos de campaña la celebración de un nuevo referéndum.

Johnson cerró este sábado la puerta a pactar una nueva consulta de independencia, argumentando que sería "irresponsable y temerario en el contexto actual", en una entrevista con el diario "The Telegraph".

Sturgeon replicó que "no hay justificación democrática" para que Johnson "bloquee el derecho de la gente" y dijo que si los "tories" tratan de impedirlo en Londres "no se pondrán en contra del SNP, sino de la voluntad de la gente de Escocia".