Sabalenka se corona en Madrid

La bielorrusa Aryna Sabalenka tras recibir el trofeo como campeona del Mutua Madrid Open al derrotar en la final a la australiana Ashleigh Barty en el partido an disputado este sábado en las instalaciones de la Caja Mágica, en Madrid. EFE/Chema Moya.

Madrid, 8 may (EFE).- El atrevimiento de la bielorrusa Aryna Sabalenka acabó con la racha de la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty, a la que ganó por 6-0, 3-6 y 6-4 para lograr el triunfo en el Mutua Madrid Open.

Sabalenka, que empezará la próxima semana entre las cinco mejores del circuito, encontró el premio esperado a su juego de ataque que no decayó en momento alguno. Mantuvo el tipo la bielorrusa a pesar del intento de reacción de Barty, que llevaba nueve victorias seguidas y dieciséis triunfos consecutivos en tierra batida.

Aryna Sabalenka tardó una hora y 41 minutos en cerrar su victoria y tomarse la revancha en el clásico del tenis femenino de los últimos tiempos. La Caja Mágica contempló el tercer duelo de ambas en las cinco últimas semanas que habían alargado la racha de triunfos de la australiana.

La finalista más joven del Mutua Madrid Open desde la rumana Simona Halep en 2014 doblegó a su rival con un arranque fulgurante y un tenis sin fisuras. Barty fue desarbolada, sin opción alguna en el primer set.

La cosa cambió en el segundo. La oceánica mejoró y su rival empezó a perder precisión. No perdonó la número uno del mundo, que se apuntó la segunda manga e igualó el partido. Sabalenka, que no había perdido parcial alguno en todo el torneo, cedió el primero en la final.

A pesar de todo no se descompuso. Mantuvo la agresividad y los riesgos. Igualado el último set consiguió romper en el noveno juego y cerrar la victoria en el décimo para heredar la corona que en el 2019 obtuvo la neerlandesa Kiki Bertens.

Sabalenka, que frena así la autoridad mostrada por Barty, alarga a diez el número de trofeos de su carrera. Es el segundo del 2021 tras el de Abu Dabi.

Cumplida venganza para la bielorrusa, que había perdido la final de Stuttgart y en los cuartos de final de Miami. La cuarta victoria de nueve enfrentamientos ante la primera favorita tuvo premio extra. Y la postula como candidata en París.