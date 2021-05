Previa del encuentro de la jornada 35: AS Roma - Crotone

Roma recibe este domingo a las 18:00 la visita de Crotone en el Estadio Olímpico de Roma durante su trigésimo quinto partido en la Serie A.

AS Roma encara con ilusión de recuperar sensaciones positivas en el encuentro correspondiente a la trigésimo quinta jornada tras haber perdido su último partido contra Sampdoria por un marcador de 2-0. Además, los locales han ganado 16 de los 34 partidos disputados hasta ahora con una cifra de 58 tantos a favor y 53 en contra.

En el lado de los visitantes, Crotone no pudo hacer frente a Inter en su último partido (2-0), de modo que un triunfo frente a AS Roma le ayudaría a mejorar su trayectoria en el torneo. Hasta la fecha, de los 34 partidos que ha disputado Crotone en la Serie A, ha ganado cinco de ellos y acumula una cifra de 85 goles encajados frente a 42 a favor.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Roma ha logrado un balance de 11 victorias, dos derrotas y cuatro empates en 17 partidos jugados en su estadio, de modo que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En las salidas, Crotone tiene un balance de una victoria, 14 derrotas y dos empates en 17 partidos jugados, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Roma para intentar romper las estadísticas.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa de AS Roma, de hecho, los números muestran dos victorias para el equipo local. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos encuentros seguidos ganando en casa frente a Crotone. La última vez que jugaron Roma y Crotone en esta competición fue en enero de 2021 y el encuentro acabó con un 1-3 para los locales.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por 37 puntos a favor de AS Roma. AS Roma cuenta con 55 puntos en el casillero, situándose en el séptimo lugar. Por su parte, Crotone cuenta con 18 puntos y ocupa el vigésimo puesto en la competición.