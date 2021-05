Perú reporta otros 3.206 casos y 296 fallecidos por la covid-19

este viernes comenzó en Perú la vacunación a nivel nacional de las personas mayores de 70 años, que se unieron al proceso de inmunización de los mayores de 80 años, que comenzó en abril pasado. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 7 may (EFE).- Perú reportó este viernes otros 3.206 casos y 296 fallecidos por la covid-19, lo que elevó el total de infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 en el país a 1.839.465 y los decesos a 63.519.

Se informó que en las últimas horas se recuperaron de la enfermedad otras 6.634 personas, mientras que 14.391 permanecen hospitalizadas, 2.666 de ellas en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Las autoridades sanitarias señalaron, además, que hasta este viernes se ha vacunado a 1.319.973 personas, de las cuales 664.428 ya han recibido dos dosis de las vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca que se aplican en el país al personal sanitario, militares, policías y bomberos, así como a ciudadanos mayores de 70 años.

VACUNAS CON ALTA EFECTIVIDAD

Este viernes, el presidente Francisco Sagasti afirmó que todas las vacunas que se aplican en Perú son efectivas en más del 90 % y "nos protegen muy bien" de la covid-19, por lo que invocó a la ciudadanía a vacunarse sin temor.

"Definitivamente, todas funcionan", remarcó durante una visita al laboratorio del Instituto Nacional de Salud (INS), donde dijo que "no hay que tener miedo de vacunarse".

"Por el momento la ciudadanía puede estar muy tranquila, porque los exámenes que se han hecho aquí, los estudios de laboratorio, muestran que las vacunas son muy efectivas para destruir el virus", enfatizó.

VACUNACIÓN A MAYORES DE 70

Precisamente, este viernes comenzó la vacunación a nivel nacional de las personas mayores de 70 años, que se unieron al proceso de inmunización de los mayores de 80 años, que comenzó en abril pasado.

"A partir de hoy se ha dado la indicación y decisión de ampliar la vacunación a mayores de 70 años", anunció la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez

La funcionaria remarcó que el personal sanitario está "vigilando además posibles eventos que se puedan presentar y que no haya contraindicaciones" durante el proceso.

INMUNIZACIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Por otra parte, el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, señaló que el Gobierno espera cerrar un acuerdo para vacunar a las comunidades indígenas de la Amazonía con dosis del laboratorio Johnson & Johnson, que se pueden aplicar con mayor facilidad en zonas remotas.

"Lo que estábamos siempre previendo es tratar de lograr que la vacunación del grupo indígena se haga con la vacuna de Johnson & Johnson que permite con una sola dosis inmunizar a la población", explicó.

Neyra precisó que aún no se han cerrado las negociaciones con ese laboratorio, por lo que se espera aplicar las vacunas de otro laboratorio en "territorios donde haya gran presencia indígena".

El ministro sostuvo, en ese sentido, que ya se han enviado dosis de Astrazeneca a regiones del país donde "no se está haciendo diferenciación con personas que pertenezcan a alguna comunidad o etnia indígena" para proceder a vacunarlas.