Papa Francisco respalda suspensión temporal de las patentes de las vacunas

El papa Francisco respaldó este sábado las iniciativas que piden la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para favorecer el suministro a los países con menos recursos.

"Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad", dijo Francisco, en un mensaje enviado a los organizadores de un concierto a favor de una vacunación más rápida y justa contra el coronavirus en todo el mundo.

"Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa común", agregó.

El "Vax Live: The Concert To Reunite The World" ("Vax Live: El concierto para reunir al mundo") organizado por Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, contó con la presencia del príncipe Enrique de Inglaterra y con mensajes en video de apoyo de diversas personalidades, entre ellas el papa y el presidente estadounidense Joe Biden.

El acto se celebró el domingo pasado en Los Ángeles y se emitirá en televisión y en YouTube este sábado.

Francisco insistió en la necesidad de "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual".

"Les ruego que no se olviden de los más vulnerables", insistió.

Sus palabras coinciden con el sorprendente apoyo del gobierno estadounidense esta semana a una iniciativa para liberar las patentes de las vacunas contra el covid-19.

ar/bl/es