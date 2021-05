Papa Francisco respalda suspensión temporal de las patentes de las vacunas =(Video)= Ciudad del Vaticano, 8 Mayo 2021 (AFP) - El papa Francisco respaldó este sábado las iniciativas que piden la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para favorecer el suministro a los países con menos recursos."Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad", dijo Francisco, en un mensaje enviado a los organizadores de un concierto a favor de una vacunación más rápida y justa contra el coronavirus en todo el mundo."Otra variante es cuando creemos y fomentamos una economía enferma, que permite que unos pocos muy ricos posean más que todo el resto de la humanidad y que modelos de producción y consumo destruyan el planeta, nuestra casa común", agregó.El "Vax Live: The Concert To Reunite The World" ("Vax Live: El concierto para reunir al mundo") organizado por Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, contó con la presencia del príncipe Enrique de Inglaterra y con mensajes en video de apoyo de diversas personalidades, entre ellas el papa y el presidente estadounidense Joe Biden.El acto se celebró el domingo pasado en Los Ángeles y se emitirá en televisión y en YouTube este sábado.Francisco insistió en la necesidad de "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual"."Les ruego que no se olviden de los más vulnerables", insistió.Sus palabras coinciden con el sorprendente apoyo del gobierno estadounidense esta semana a una iniciativa para liberar las patentes de las vacunas contra el covid-19.ar/bl/es