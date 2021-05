Panamá busca ser "líder" en avistamiento de aves en Centroamerica

Fotografía de un pájaro cacique lomiescarlata (Cacicus microrhynchus) tomada desde el Canopy Tower hoy, en el Parque Soberanía de Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Ciudad De Panamá, 08 may (EFE).- Ataviados con cámaras y binoculares, centenares de expertos y amantes de la ornitología se concentraron este sábado en la cercana selva que rodea la capital panameña para convertir a Panamá en el país con mayor avistamiento de aves de Centroamérica, en el marco de la jornada mundial "Global Big Day".

"En Centroamérica buscamos ser los líderes con más aves registradas en un día (durante la jornada) pues no podemos competir con Sudamérica, ya que hay países como Perú o Venezuela que nos superan en número de especies", explicó a EFE el ecologista y guía panameño, Carlos Bethancourt.

Rodeados de la frondosa selva en el Parque Nacional Soberanía, en la ribera del Canal de Panamá, aficionados de todas las edades se concentraron para celebrar la séptima edición del Gran Día Mundial o “Global Big Day", un evento mundial organizado por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Nueva York, EE. UU., que busca observar el mayor número de aves posible en 24 horas en diferentes países del mundo.

El año pasado, Panamá, a pesar de las severas restricciones de movilidad por la pandemia de la covid-19, registró 642 especies de aves durante esta jornada, ubicándose en el top 10 a nivel global, según cifras de Adopta Bosque, una organización nacional sin fines de lucro, que apoya el evento.

Panamá, considerado como un puente en la ruta migratoria de aves gracias a su posición geográfica, tiene registradas 10.011 especies, y el año pasaron por su territorio alrededor de 177 tipos de aves diferentes.

Los movimientos de las aves se producen entre noviembre y diciembre cuando el frío otoñal de Norteamérica las empuja a desplazarse hasta el sur del continente, mientras que entre marzo y mayo los pájaros realizan su retorno, según la información oficial.

Por eso, esta época del año es clave para celebrar el Global Big Day, día en que los oficiados esperan "registrar la mayor cantidad posible de aves", según detalló Bethancourt, con algunas de las más comunes como el gallinazo negro, gavilán caminero o loro cabeciazul.

LA PANDEMIA, UNA SITUACIÓN A FAVOR

Según el ecologista, este año cuenta con un "plus", gracias a la pandemia el impacto ambiental disminuyó, dejando más espacio para el tránsito y hábitat de aves.

"El flujo bajo de vehículos durante la pandemia permitió un mejor tránsito de aves (...), este año seguro que vemos muchas más que el anterior", agregó Bethancourt.

También esperan que el número de participantes sea mayor que el año anterior, pues "sin duda hay muchísimo entusiasmo y bastante participación", ya que "en todo el país muchos jóvenes se han movilizado", relató a EFE la directora ejecutiva de la Sociedad Audubon de Panamá, Rosabel Miró.

En Panamá este evento es apoyado por entidades gubernamentales como el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de Turismo, el Ministerio de Educación, la Policía Ambiental, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, Universidad de Panamá y Municipio de Panamá.

Así como las organizaciones ambientales Bio Creocobian UNACHI, Audubon Panamá, Canopy Family, Fundación Naturaleza y Ciencia 507, Fundación Avifauna, Ceaspa-El Tucán, STRI-BC, White Hawk, Ancon, Heliconia Inn, Team APAVE, Ecotour, Parque Natural Metropolitano y Adopta, entre otras.