O.Próximo.- Hamás acusa a Israel de falta de sinceridad en sus intentos para aliviar la tensión en Jerusalén

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El movimiento islamista Hamás habría rechazado en las últimas horas una oferta de los mediadores israelíes para desescalar la tensión reinante en Jerusalén al considerar que la respuesta de las fuerzas israelíes a las protestas palestinas en la ciudad demuestra que el Gobierno israelí no contempla su propia propuesta en serio.



Hamás ha reaccionado así a una oferta enviada a través de mediadores egipcios tras varios días de enfrentamientos en la ciudad que han dejado 200 palestinos y 17 policías israelíes heridos, y que terminaron de estallar tras conocerse el desalojo forzado de familias palestinas en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, considerado por la ONU como territorio palestino ocupado por Israel.



Un tribunal israelí había dictaminado que estas casas pertenecen a colonos judíos, una decisión impugnada por las familias, el vecindario y, finalmente, cientos de manifestantes que han protestado en toda la ciudad.



De acuerdo con la información del diario libanés Al Ajbar y recogido por la cadena israelí Kan, las conversaciones entre Israel y Hamás llevan produciéndose desde hace dos días, pero hasta ahora no han fructificado, mientras el movimiento islamista promete nuevas manifestaciones para hoy, así como la reanudación de actividades de lucha contra Israel.



Entre estas actividades, cita a su vez el diario palestino Al Quds, se encontraría la aparición de "unidades de confusión nocturnas" encargadas de sembrar el caos en la valla de seguridad entre Gaza e Israel, y que se añadirían al lanzamiento de globos incendiarios desde el enclave palestino, otra actividad que ha ido en aumento en los últimos días.



Tras los acontecimientos de este viernes en Monte del Templo, el líder del brazo político de Hamás, Ismail Haniyé, ha advertido a Israel de que "pagaría un precio". "Le decimos (al primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu: no juegues con fuego. Esta es una batalla que no puedes ganar. La arrogancia y la tiranía israelíes serán aplastadas contra las piedras de la mezquita de Al Aqsa", ha avisado.



Asimismo, ha añadido que "el enemigo está actuando tontamente en Jerusalén". "No se dan cuenta de los resultados", ha añadido Haniyé, mientras la Yihad Islámica ha amenazada también a Israel diciendo que "lo que está sucediendo esta noche en Israel no puede pasar de largo".



Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha lamentado la "agresión cruel" de Israel en la mezquita, recoge la agencia palestina Wafa. "Hacemos al Gobierno de ocupación israelí absolutamente responsable de lo que está sucediendo en la ciudad santa en términos de desarrollos peligrosos, agresiones viciosas y lo que pueda resultar de ello", ha dicho Abbas.



Al mismo tiempo, ha indicado que "la crueldad de los colonos solo aumenta nuestra insistencia en reclamar nuestros derechos legítimos: el fin de la ocupación, el logro de la independencia y la libertad, y el establecimiento de nuestro estado palestino soberano e independiente con su capital eterna, Jerusalén".



Abbas ha pedido, por otro lado, al embajador palestino en la ONU, Riyad Mansur, que solicite una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación en Jerusalén Este.