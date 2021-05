ONU.- El Consejo de Seguridad defiende el multilateralismo ante "fracasos" causados por "diferencias" entre miembros

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha defendido este viernes el multiratelarismo frente a los "fracasos" de "no haber podido hacer frente a desafíos" debido a "diferencias" entre los miembros, "en particular, los miembros permanentes".



Así lo ha aseverado el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el turco Volkan Bozkir, en el debate de alto nivel del Consejo, organizado por China, que ostenta la presidencia rotatoria.



Bozkir ha destacado la necesidad de reforma y de un Consejo más "representativo, responsable y transparente", y ha subrayado que transmitía este mensaje "como presidente del órgano más democrático de nuestro sistema".



En este contexto, ha comparado el multilateralismo con la distribución equitativa de vacunas, un aspecto en el que ha llamado a los estados miembro a "hacerlo mejor",



"La pandemia de la COVID-19 no es un juego de suma cero. Las buenas intenciones no son rival para las vacunas en armas", ha apostillado el presidente, para elogiar los recientes "avances" en las exenciones de patentes de las vacunas.



Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Xi, ha enfatizado que "a medida que el mundo atraviesa una pandemia furiosa y cambios profundos que rara vez se ven en un siglo, debemos comprometernos firmemente con el camino de la cooperación, el beneficio mutuo y el beneficio mutuo, y poner en práctica el multilateralismo real".



Asimismo, ha hablado de su capacidad nacional para enfatizar que Naciones Unidas es la "bandera del multilateralismo", mientras ha agregado que las normas internacionales deben basarse en el derecho internacional, acordado por todos y aplicable a todos los países.



Wang también ha pedido a la ONU que ponga mayor énfasis en la salud pública, la lucha contra el terrorismo, el cambio climático y otras cuestiones de seguridad no tradicionales. "La pandemia en curso también ha amplificado el lado inadaptable del sistema de gobernanza global", ha dicho al respecto.



En un momento de creciente nacionalismo y represión, y de rivalidades cada vez más profundas entre las naciones, el multilateralismo sigue siendo "nuestra mejor herramienta para abordar los desafíos globales", ha dicho, por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.



Blinken ha afirmado el compromiso de Estados Unidos de trabajar con todos los países, incluso con sus adversarios, para combatir "grandes problemas complejos" como la pandemia y el cambio climático.



"Al mismo tiempo, continuaremos retrocediendo con fuerza cuando veamos que los países socavan el orden internacional, pretenden que las reglas que todos hemos acordado no existen o simplemente las violan a voluntad", ha asegurado, para agregar que "para que el sistema funcione, todos los países deben respetarlo y esforzarse para que tenga éxito".



En la cita, también ha participado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha destacado la ONU como la "columna vertebral del orden mundial moderno" y ha llamado "adherirse incondicionalmente" a la Carta de la ONU al formular la política exterior.



"Esto es particularmente importante en la etapa actual de la compleja formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales", ha apuntado, para añadir que se están creando más "asociaciones estrechas" para discutir temas que ya están en la agenda de la ONU, como la seguridad en el ciberespacio.



"Si todos realmente estamos diciendo que estamos a favor del multilateralismo, intentemos juntos honestamente encontrar formas de establecerlo con justicia sin intentar demostrar la primacía de nadie o socavar los derechos de nadie", ha apostillado.



A la reunión han asistido los ministro de Exteriores de Rusia, México, Vietnam, Níger, Túnez, Kenia, Irlanda, Noruega, Estonia, San Vicente y las Granadinas, el secretario de Estado de Estados Unidos y los viceministros de Relaciones Exteriores de India, Gran Bretaña y Francia.