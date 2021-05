Observatorio registra el mayor repunte de covid-19 de 2021 en Nicaragua

Según el más reciente informe del Observatorio Ciudadano Covid-19, 878 personas presentaron síntomas de covid-19, de las cuales 74 fallecieron, entre el 28 de abril pasado y el 5 de mayo, cifras que no se observaban en casi un año. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 8 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 registró este sábado el mayor repunte de la pandemia en Nicaragua en lo que va de 2021, con datos que se aproximan a los picos de contagio alcanzados a mediados de 2020.

Según el más reciente informe del Observatorio, 878 personas presentaron síntomas de covid-19, de las cuales 74 fallecieron, entre el 28 de abril pasado y el 5 de mayo, cifras que no se observaban en casi un año.

El actual promedio de contagios reportado por el Observatorio es de 125 diarios, cantidad que supera los 42 registrados en marzo pasado, mientras que los fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con la covid-19 mostraron una media de diez por día, similar a la de enero pasado.

Dichas estadísticas están próximas a las de junio pasado, cuando el Observatorio mostró un promedio de 168 contagios y 50 muertos por día.

“El periodo del 29 de abril al 5 de mayo de 2021 es el tercero con el promedio diario más alto de reportes de casos sospechosos semanal, solo por debajo de dos semanas en junio y julio de 2020”, indicó el Observatorio, una red de médicos y voluntarios que registra las incidencias relacionadas con la pandemia en toda Nicaragua.

Según esta red, cuyos números son avalados por el gremio médico, hasta el pasado día 5 se registraron 3.180 muertes por neumonía y otros síntomas de la covid-19, con 15.257 casos que califica de “sospechosos”, debido a que las pruebas PCR están restringidas en Nicaragua.

Los datos del Observatorio contrastan con los del Ministerio de Salud, que hasta ahora ha reportado 183 muertos y 7.009 casos confirmados, cifras que no son reconocidas por las Asociaciones Médicas Nicaragüenses.

El Observatorio también registró 51 irregularidades relacionadas con la pandemia esta semana, y atribuidas al Gobierno, entre ellas “exposición de personas en actividades y aglomeraciones, insuficiente información pública sobre la covid-19”, así como “amenazas, coacción, hostigamientos o represalias”.

El manejo de la pandemia por parte del Gobierno de Nicaragua ha despertado preocupación en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre otros organismos.