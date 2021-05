Nuevo ataque sin víctimas contra una base militar iraquí con presencia de EE.UU.

EFE/EPA/MURTAJA LATEEF/Archivo

Bagdad, 8 may (EFE).- La base aérea iraquí de Ain al Asad, que cuenta con presencia de militares y contratistas de Estados Unidos, fue objeto este sábado de un ataque, el segundo en una semana, con un dron cargado de explosivos que solamente provocó daños materiales, informaron fuentes iraquíes y estadounidenses.

"Esta mañana, a las 02:20 (hora local, 11.20 GMT del viernes) la base Aérea de Ain al Asad fue atacada por un sistema de vigilancia aérea no tripulado", escribió el portavoz de la coalición internacional que combate en Irak contra el grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria, el coronel Wayne Marotto, en su cuenta de Twitter.

La agresión no causó heridos y solo "un hangar resultó dañado", agregó el militar estadounidense.

Por su parte, el Ejército iraquí concretó en un comunicado que el ataque perpetrado mediante un avión no tripulado cargado con explosivos, o dron bomba.

La base de Ain al Asad, situada en la provincia de Al Anbar, en el oeste de Irak, alberga a unos 2.000 militares estadounidenses, y ya ha sido atacada en diversas ocasiones, la última de ellas el pasado martes cuando cayeron en su interior a menos dos cohetes de tipo Katiusha sin causar pérdidas ni daños materiales.

Ambas acciones se enmarcan dentro de una oleada de agresiones contra objetivos militares con presencia de tropas estadounidenses o contratistas de este país en las últimas semanas, particularmente intensa desde el pasado fin de semana.

Estos ataques han sido habituales desde el año pasado a raíz del asesinato en Bagdad del poderoso comandante iraní Qasem Soleimani en un bombardeo selectivo de Estados Unidos en enero de 2020.

Aunque no suelen ser reivindicados, Washington los atribuye a milicias iraquíes respaldadas por Teherán, que exigen la retirada de las tropas estadounidenses del país.

La última oleada ataques contra bases militares iraquíes no ha causado víctimas, pero este último supone un cambio de modalidad, ya que hasta ahora se solían emplear cohetes para cometerlos.