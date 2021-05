Nueva York aún tiene cientos de cuerpos de víctimas de covid en camiones

Las autoridades municipales sitúan en más de 27.000 las muertes confirmadas por covid-19 en la ciudad desde el estallido de la pandemia. EFE/Peter Foley/Archivo

Nueva York, 7 may (EFE).- Cientos de cadáveres de personas que murieron en los peores momentos de la crisis de la covid-19 en Nueva York, hace más de un año, continúan en camiones frigoríficos.

En total, unos 750 cuerpos permanecen en camiones estacionados en una zona portuaria de Brooklyn a la espera de que sean reclamados o las familias decidan qué hacer con ellos, según informó el medio local The City y confirmó este viernes la oficina del Forense Jefe de la ciudad.

La pasada primavera, la Gran Manzana se vio desbordada ante la irrupción de la covid-19, que acabó rápidamente con miles de vidas en la ciudad y obligó a hospitales, morgues y funerarias a usar en muchos casos camiones refrigerados para mantener los cuerpos a la espera de que las familias pudieran enterrar a sus seres queridos.

Nueva York se vio forzada, además, a llevar a cabo entierros temporales en fosas comunes en la isla de Hart, una zona utilizada desde hace décadas para dar sepultura a cuerpos no reclamados.

Según medios locales, en 2020 se enterraron en la isla a 2.666 personas, muy por encima de los cerca de 1.200 de años anteriores.

Ese podría ser el lugar final de descanso para algunos de los cadáveres que aún permanecen en camiones frigoríficos, en caso de que no se consiga dar con las familias o estas así lo soliciten.

Según The City, desde abril de 2020 se cuentan en centenares los cuerpos conservados en camiones, con una cifra que oscila entre 500 y casi 800.

Las autoridades municipales sitúan en más de 27.000 las muertes confirmadas por covid-19 en la ciudad desde el estallido de la pandemia, a las que se suman otras 5.000, consideradas probables, para un total de más de 32.000 víctimas.

En los peores momentos de la crisis, en abril de 2020, llegaron a registrarse alrededor de 1.000 fallecimientos diarios por la enfermedad en la Gran Manzana, que tiene algo menos de 9 millones de habitantes.