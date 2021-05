"Nos están matando", gritan jóvenes colombianos en una manifestación en Miami

Varios colombianos se reúnen, este 8 de mayo de 2021, en el centro de Miami para enviar un mensaje de apoyo y "resistencia" a las protestas contra el Gobierno de Iván Duque. EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 8 may (EFE).- Cientos de inmigrantes colombianos se congregaron este sábado en el centro de Miami para enviar un mensaje de apoyo y "resistencia" a las protestas contra el Gobierno de Iván Duque que han dejado al menos 24 muertos, y denunciaron que las autoridades están matando a los jóvenes manifestantes.

Con carteles de "SOS Colombia, nos están matando", "Mi país está en caos y los que deberían defendernos, hoy con armas nos atacan" y "Colombia Lives Matter", cerca de un millar se pronunciaron contra los atropellos oficiales en el monumento de la Antorcha de la Amistad en el centro de Miami.

La abogada bogotana Paola Perilla dijo a Efe que su generación no se va a quedar callada, ni le va a hacer juego a la "estrategia del Estado desde hace muchísimos años de culpar a los mismos jóvenes por manifestarse".

"En nuestro país nos están censurando, están cometiendo muchos atropellos por parte de la Policía", se lamentó la estudiante de una maestría de Derechos Humanos.

Por lo menos 27 manifestantes han muerto en las protestas desde el pasado 28 de abril, según cifras oficiales, aunque organizaciones sociales como Temblores elevan ese número a 37, todas ellas por la violencia policial.

Perilla subrayó que los jóvenes colombianos son conscientes de lo que hace más de sesenta años está pasando en el país, "el conflicto armado, la corrupción, la desigualdad y una dictadura que Colombia todavía no ha querido reconocer, que es la dictadura de Álvaro Uribe".

El expresidente colombiano fue blanco de críticas en la manifestación, organizada por el grupo de Colombianos Progresistas de Florida, con pancartas que decían "Miami AntiUribista", cánticos de "Uribe paraco (paramilitar), el pueblo está berraco (bravo)" y con reproches a la calle en Miami bautizada en su nombre.

A ritmo de cumbia y salsa, los colombianos, vestidos con la camiseta de su selección de fútbol, pidieron proteger a los jóvenes manifestantes en las ciudades de Colombia, especialmente en Cali, la tercera más importante del país.

Esta capital del suroeste del país se ha mantenido como el epicentro de las protestas sociales y de la brutalidad policial de protestas en todo el país, con los bloqueos en las vías ahogando algunos establecimientos y la llegada de mercancías.

Carlos Caicedo, quien nació en Cali y vive hace seis años en Estados Unidos, dijo a Efe que la situación en Colombia es preocupante porque en las protestas "no se sabe quién es bueno y quién es malo", pero que es clara la "corrupción del Gobierno".

Explicó que toda su familia está en Cali, en el suroeste del país, y que temen por el desabastecimiento de alimentos debido a los bloqueos.

"No hay suficiente comida, no la están dejando pasar", expresó.

Entre tanto, Carlos Naranjo, uno de los fundadores de Colombian Progressives Florida, criticó la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Duque, que generó las protestas.

Naranjo dijo que aunque fue retirada desconfían hasta no ver que se haga formalmente.

"Es una subida de impuestos a la comida en tiempos que está creciendo el hambre, de impuestos a casi al 70 % a la clase media, de la clase trabajadora en tiempos que está creciendo el desempleo y en plena pandemia", criticó.