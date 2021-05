¡No te pierdas a las últimas 5 fotos de Juanpa Zurita que están arrasando en Instagram!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) publicó varios posts en su perfil de Instagram que causaron un verdadero furor en redes sociales. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 2.460.083 de interacciones entre sus fans.

Y fue justo este el momento antes de que saliera el sol, teniendo en frente de nosotros los 600 metros de pendiente de hielo. El glaciar del pico de Orizaba. Además de los grampones, bastones y piolet.. decidí subir una camarita desechable para capturar momentos crudos. Con todo el caos de subir esta montaña y grabar el video de YouTube, termine sólo tomando estas dos fotos. Quería tomarme el tiempo de darles las gracias por el amor que recibí en este último video. Me fui de YouTube un rato porque no quería publicar por publicar - si no crear por amor. Probé contar una historia con una propuesta de narrativa distinta y - cómo siempre - de elevar la barra aún más alto. Me complace leer que este video se haya convertido en su favorito, me complace leer que les generó tanta emoción que lloraron, me complace leer que los inspiro a luchas por lo que quieren. Porque estos son los motivos que hago contenido, contar historias que nos entretengan, que nos hagan reír pero más que nada que nos dejen algo. Para quienes no lo hayan visto, el link esta en mi bio 🔥





Amazing little run away to reconnect with good old friendships and celebrate my 25th birthday. I appreciate them so much. I like to always give some time to build some memories and experiences with those you love. Have balance between working and family/friends. And speaking of work, time to get back to it! Till next time Colombia 🇨🇴🖤





Es oficial! Después de años de espera estamos de regreso con #LuisMiguelLaSerie 🔥! No puedo creer que ya es la premier, swipe para ver la alfombra roja de pandemia 😂 Estoy bien emocionado de que vean lo nuevo que trae Alex esta temporada, escenas fuertes, drama, peleas y no.. no se preocupen. No vuelve a preguntar “Donde esta Mamá?” Nos vemos el domingo en @netflixlat para ver el primer capítulo de @luismiguellaserie 🎶





- ex·plore - travel in or through (an unfamiliar country or area) in order to learn about or familiarize oneself with it. 📸 @edavidm





Portada para el aniversario de @badhombremag 📸 (swipe final para sorpresa) Increíble sesión, distinta y edgy. Hablamos de mi proceso de maduración y crecimiento personal. Carrera actoral, Luis Miguel 2 y más. Rockeando la colección de @mrkimjones de @dior Me encanta poder ser otra persona cuando shooteo editorial. No es el típico Juanpa que vemos todos los días.. y poderme expresar a través de distintas personalidades me parece bien bonito. De alguna forma requiere vulnerabilidad y estar presente. Gracias por ser parte de mi proceso @badhombremag, pueden leer la entrevista que me hizo @yuririasierra en la bio de @juanpa y ver la portada en @badhombremag Pueden ver todo el BTS en mis historias de Instagram. A seguir creciendo.. gracias por su apoyo siempre. De Mexico, pa’ el mundo 🔥 🇲🇽 Pics by @vic_tn

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.