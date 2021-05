Neymar renueva con el París Saint-Germain hasta 2025

CentralNeymar y el PSG, un matrimonio movido con un destino común =(Fotos archivo)= París, 8 Mayo 2021 (AFP) - Tras los interminables rumores sobre su salida, la estrella brasileña Neymar renovó por tres temporadas, hasta 2025, su contrato con el París Saint-Germain, al que llegó en 2017 convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol (270 millones de dólares)."Aquí he crecido como persona, ser humano y como jugador también. Estoy muy contento de renovar y espero ganar todavía muchos trofeos aquí", comentó este sábado el brasileño. - Objetivo Champions - Neymar aterrizó en la capital francesa en 2017 procedente del Barcelona y desde entonces no han sido pocas las veces que su posible traspaso ha saltado a los titulares de la prensa, especialmente su posible regreso al club azulgrana.Hasta el último momento los hinchas del PSG temían que el jugador de los regates imposibles diera otro giro a sus planes, pero finalmente su renovación llegó cuatro días después de la amarga eliminación en semifinales de la Champions contra el Manchester City."El centro de gravedad de nuestro ambicioso proyecto para hacer crecer al PSG se sitúa en el corazón, el talento y la implicación total de nuestros jugadores", señaló el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi, citado en el comunicado publicado este sábado.La firma del jugador de 29 años permite al PSG seguir soñando con su primera Liga de Campeones, tras la final perdida en 2020 ante el Bayern Múnich."Es el abanderado del proyecto, es un líder natural", le dedicó su compañero Ander Herrera en una radio española en febrero.Esta temporada el PSG tuvo un buen desempeño en la Champions, eliminando al Barcelona y luego al Bayern Múnich, cobrándose la venganza de la final perdida en Lisboa en agosto, antes de caer en 'semis'."Estoy concentrado para ganar la Liga de Campeones ante todo, esto marcaría la diferencia entre mi vida y mi carrera. Más tarde, ver si gané una, dos, tres o cuatro será lo más importante", dijo Neymar, coronado campeón de Europa en 2015 con el Barcelona.El brasileño está contento en el PSG, en el que se ha convertido en un gran cómplice del otro estandarte del proyecto, el francés Kylian Mbappé, en un vestuario con acento español, en el que manda el técnico argentino Mauricio Pochettino, llegado en enero y apreciado por Neymar. - ¿Atraer a Messi? - "Es alguien muy simpático, muy feliz. Se entiende bien con todo el mundo, es un fenómeno en el campo pero es un compañero top", señaló a la AFP en noviembre el defensa español Juan Bernat.En el aspecto económico, pocos clubes serían capaces de pagarle un salario de 36 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada, según reveló la investigación Football Leaks, en un contexto marcado por las duras consecuencias económicas de la pandemia.En la parte negativa de su periplo en el PSG, dominador en la escena nacional, están sus numerosas lesiones, lo que le ha alejado de leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a los que parecía llamado a sustituir como referente mundial.Ahora el objetivo del PSG será equilibrar su plantilla y rodear a Neymar de un equipo del máximo nivel para competir en la escena europea. Y además renovar a Mbappé, cuyo contrato también finaliza en 2022.Y como una posibilidad, el sueño de atraer a su amigo Messi a París. Neymar nunca ha escondido el interés por reencontrarse con su antiguo socio, que acaba contrato en poco más de un mes y no tiene claro si seguirá en el Barcelona. ah/jta/pm