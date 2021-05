Nadal, a por la décima en el Foro Itálico

EFE/Rodrigo Jimenez/Archivo

Roma, 8 may (EFE).- Tras su eliminación en cuartos del Masters 1.000 de Madrid, el español Rafa Nadal, número 2 del ránking ATP, irá a por la décima corona en la tierra batida del Foro Itálico, que alberga desde este domingo hasta el 16 de mayo el Masters 1.000 de Roma con un cuadro de lujo en el que figuran 19 de los 20 primeros jugadores del mundo.

Nadal, nueve veces rey del Foro Itálico, donde consiguió su primer título en 2005 en una épica final de más de cinco horas contra el argentino Guillermo Coria, buscará mejorar la semifinal lograda en la anterior edición, cuando el serbio Novak Djokovic, n.1 del mundo, levantó al cielo su quinto título en la capital italiana.

El de Manacor, de 35 años, ganó nueve de sus once finales en la tierra batida del Foro Itálico y abrirá una nueva batalla entre generaciones con el ruso Daniil Medvedev, número 3 del ránking y "maestro" en las últimas Nitto ATP Finals de Londres, o el griego Stefanos Tsitsipas, líder de la carrera a las próximas Finales, con sede en Turín.

También estará el alemán Alexander Zverev, su verdugo en Madrid, número 6 del mundo y campeón en Roma en 2017, además de ser finalista en 2018, y el ruso Andrey Rublev, número 7 mundial y otra estrella del tenis del presente y del futuro.

Faltará una vez más el suizo Roger Federer, cuatro veces finalista, pero nunca campeón en Roma, cuya última participación en el torneo de la capital italiana se remonta a 2019. No se inscribió en la edición de 2020, disputada de forma excepcional en septiembre a causa del coronavirus.

El suizo, que cumplirá cuarenta años el 7 de agosto, solo ha disputado un torneo en esta temporada, el pasado marzo en Doha.

No faltará el espectáculo en el cuadro femenino, que cuenta este año con las primeras 41 del ránking mundial listas para pelear por el título ganado el año pasado por la rumana Simona Halep.

La jugadora de Constanza se perfila como una de las grandes favoritas junto a la australiana Ashleigh Barty, número 1 del mundo, la japonesa Naomi Osaka, número 3, o la checa Karolina Pliskova, que ocupa la novena posición en el ránking y que ya fue campeón en Roma en 2019.

Llega con ganas la española Garbiñe Muguruza, número 13 del ránking mundial, quien se perdió por lesión el torneo de Madrid y que fue semifinalista en Roma el año pasado, cuando se rindió ante Halep tras practicar un gran tenis en las rondas anteriores.

El torneo, que alcanza su 78 edición, permitirá el acceso de un número reducido de espectadores a partir de los octavos de final, el jueves 13 de mayo, y cuenta con un particular protocolo sanitario para garantizar la seguridad de los tenistas.

Los jugadores y las jugadoras se alojarán en dos hoteles separados y solo podrán salir para ir a entrenar al Foro Itálico o a disputar sus partidos oficiales.

Se someterán además a un test PCR cada cuatro días, a partir de su llegada a Roma.