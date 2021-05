Murray quiere defender su reinado olímpico en Tokio pese a las lesiones

El antiguo número 1 mundial Andy Murray quiere competir en los Juegos de Tokio, en los que defendería los oros en individuales que consiguió en Londres-2012 y Rio-2016, a pesar de las lesiones que han lastrado su carrera en los últimos años.

"Tengo muchas ganas de pasar buenos meses este verano, con Wimbledon y los Juegos", declaró el viernes, añadiendo que quiere participar "en los mejores torneos".

Vencedor en tres Grand Slams (US Open en 2012 y Wimbledon en 2013 y 2016), Murray vio su carrera perturbada desde 2017 por lesiones en una cadera y en la ingle, con varias operaciones, además de sufrir el coronavirus.

"Me siento bien en este momento", dijo el británico, actual 123º mundial, añadiendo que el domingo entrenará en Roma, donde la próxima semana se disputa el Masters 1000, con Diego Schwartzman y Novak Djokovic.

"Quiero jugar contra los jugadores de más alto nivel posible, creo que esto me ayudará a mejorar mi juego más rápido", explicó, a la espera de recibir una invitación para jugar en Ginebra o Lyon, en la tercera semana de mayo.

A continuación Murray, que la próxima semana cumplirá 34 años, espera competir en Roland Garros, para lo que tendría que disputar la clasificación o lograr una 'wild card' (invitación).

"No me importa si no quieren darme una 'wild card'. Pueden dársela a quien quieran. Lo único que es complicado para mi planificación, deberíamos saberlo de aquí a una semana o dos", dijo.

jdg/dj/pm