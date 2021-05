Michelle Jenner sorprende con un cambio de look

12/12/2018 Michelle Jenner, está viviendo uno de sus momentos más felices. A punto de estrenar la comedia romántica, Mi amor perdido, que protagoniza junto con el cómico Dani Rovira, en lo personal, la actriz se encuentra en un avanzado estado de embarazo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 8 (CHANCE)



Con la llegada de las altas temperaturas son muchas las mujeres que deciden hacerse un cambio de look y cortar por lo sano su melena... aunque es algo arriesgado, a muchas le quedan bien y algunos rostros conocidos de nuestro país se han atrevido y el resultado lo cierto es que nos ha impresionado.



Michelle Jenner ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram este sábado en el que muestra el cambio de look al que se ha sometido. No sabemos si tiene algo que ver el rodaje en el que ha estado sumergida estos días de 'Los hombres de Paco' o si por el contrario, lo ha hecho porque le ha apetecido.



La actriz, que siempre ha lucido una melena larga, voluminosa y rubia, ha cortado por lo sano y ahora luce un corte de pelo muy favorable por encima de los hombros y con un color mucho más oscuro de lo que siempre lo ha llevado. Lo cierto es que nosotros la vemos igual de guapa y parece que ella está encantada con el cambio, ya que no ha dudado ni un solo momento y ha colgado esta instantánea en sus redes sociales para que todos sus seguidores sean testigos de su cambio de look.