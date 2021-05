Maduro siente "cada vez con mayor fuerza" el "despertar de los pueblos"

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 8 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este sábado que "se siente cada vez con mayor fuerza" el "despertar de los pueblos", si bien no hizo ninguna mención directa a casos concretos.

"En este año 2021, estamos con grandes tareas para seguir enfrentando el neoliberalismo (...) ese neoliberalismo que ha hundido a países de nuestro continente y que ha ocasionado el despertar de los pueblos (que) hoy se siente cada vez con mayor fuerza", aseguró al intervenir de forma virtual en un congreso "con la clase obrera del mundo".

Frente a esta situación, el gobernante pidió que se articulen "las redes de los movimientos sociales", sindicales, clasistas, intelectuales y campesinos, entre otros, para "unir todas las fuerzas sociales con una columna vertebral, la clase obrera".

"La clase obrera que vaya despertando para plantear, no solo la lucha contra el neoliberalismo, sino una clase obrera que plantee proyectos de futuro, el socialismo, la sociedad humana, la sociedad del futuro", aseguró el mandatario.

Sin embargo, no hizo ninguna referencia durante su discurso a qué pueblos del continente americano "ha hundido" el neoliberalismo y, por tanto, donde observa "el despertar de los pueblos" que siente "cada vez con mayor fuerza".