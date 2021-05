Lopetegui espera un "partido de máximo nivel" ante un rival que "se juega la Liga"

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui (d), en el estadio Sánchez-Pizjuán, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Sevilla, 8 may (EFE).- Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, afirmó que el del domingo en el campo del Real Madrid será "un partido de máximo nivel y máxima exigencia", y que "no puede ser de otra manera ante un equipo así" y que "se está jugando LaLiga".

Tras una última sesión en la Ciudad Deportiva sevillista, Lopetegui destacó este sábado en rueda de prensa que espera un encuentro de altísima exigencia, "como siempre que se juega contra el Real Madrid", y esta vez con "el matiz" añadido de que "cada vez queda menos tiempo" de competición "y cada partido es casi definitivo".

El técnico vasco, con pasado madridista como jugador y entrenador, calificó al Real Madrid como "un grandísimo equipo, con un gran entrenador", Zinedine Zidane, y frente al que pretende explotar la ventaja de "no haber jugado entre semana".

Admitió que este hecho le ha "dado más tiempo para recuperar" al Sevilla, a pesar de que existen "molestias en algunos jugadores" que espera que "se puedan solventar".

Aunque la derrota del lunes frente al Athletic (0-1) minimizó las opciones sevillistas al título de Liga, el guipuzcoano aseguró que "el vestuario está con muchísimas ganas e ilusión", ya que pueden "superar lo hecho el año pasado", cuando el Sevilla fue cuarto, y "se ha hecho una temporada importante" que buscan "terminarla bien".

"Estamos donde estamos tras hacer un año muy bueno a pesar de las dificultades. Nadie nos ha relegado nada. A falta de cuatro partidos, no hay más ambición de jugar un partido precioso. No hay mayor aliciente, no hay otra motivación", insistió.

Lopetegui alabó al técnico francés Zinedine Zidane, cuyo "trabajo lo dice todo" y a quien considera "el entrenador idóneo para el lugar en el que está", un banquillo por el que él pasó fugazmente, pese a lo que aseveró que "no hay una espina clavada ante el Madrid" porque no mira "nunca para atrás".

El técnico sevillista, que deberá permanecer en la grada ya que está sancionado por acumulación de amonestaciones, no tiene "nada que decir de la designación del árbitro", el valenciano Martínez Munuera, ya que "Velasco Carballo designa al que considera mejor" e "intentará hacer las cosas bien", por lo que le deseó "suerte".