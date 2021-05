Lim: "Con valencianos al frente el club se fue a la ruina"

Imagen de archivo de un grupo de aficionados a las puertas de las oficinas del club. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Valencia, 8 may (EFE).- El máximo accionista del Valencia, Peter Lim, señaló que los movimientos de oposición a su gestión, algunos de los cuales han convocado una manifestación para este sábado, sólo buscan evitar que pueda vender su paquete accionarial a alguien que no sean ellos. y recordó que cuando el club fue gestionado por gente de Valencia, la entidad se fue a la ruina.

“Están intentando asegurarse de que no venda el club a nadie que no sea ellos. Esta gente argumenta que 'como somos valencianos, conocemos el club'. Pero con valencianos al frente el club se fue a la ruina, ¿verdad?”, recordó en una entrevista en el Financial Times en la que dijo que los aficionados le provocan “algo de compasión”.

“Pero entre nosotros, entre amigos, solemos decir que las cosas más pequeñas te dan los dolores de cabeza más grandes", apuntó Lim, que insistió en cargar contra los antiguos gestores.

"No quiero menospreciar pero (el Valencia) tiene 102 años ¿Nunca ha ganado la Champions League y (los anteriores responsables) querían ganarla a toda costa? No tiene sentido", analizó.

Además dijo que se debe encontrar “una solución” para el Nuevo Mestalla y señaló que si lo hubieran acabado tal y como estaba previsto habrían incurrido en una deuda “que no era sostenible”.

Lim se mostró muy satisfecho con ser dueño del Valencia, entre otras cosas por los contactos empresariales que le ha proporcionado.

“Ha sido increíblemente bueno para poder hacer una red de contactos de trabajo . Una vez estábamos comiendo todos los propietarios en una de las finales de Champions... Había jeques, reyes, mafiosos, negros, blancos y amarillos y estábamos discutiendo sobre '¿por qué compraste este jugador por tanto dinero?’ Éramos como niños”, admitió.

“Esto es bonito. Me despierto, soy dueño de un equipo de fútbol y a ver qué pasa. No hay más”, resumió Lim, que negó cualquier beneficio propio en operaciones con futbolistas y afirmó que puede hacer “101 cosas” para ganar un dinero que controlaría mejor.