Las 5 fotos imperdibles de Yoss Hoffman que están revolucionando Instagram

Primera foto modelando, segunda como novios y tercera foto en turbo mega sexy te mamaste, disculpen por tanta sensualidad, es inevitable. 📸 yo mera





Queríamos hacer posturas de acroyoga en la playa pero nos dio miedo aventarnos a algo muy perro y éste fue el resultado. Me gusta intentar y probar cosas nuevas, sobre todo que tengan que ver con conocer más de tu cuerpo y conectarte con él. Gerardo se dio cuenta que le falta trabajar mucha flexibilidad y a mi me falta trabajar mucha fuerza, equilibrio y confianza. Me gustó mucho hacer acroyoga porque aunque nunca fui una persona atlética, deportista o acrobática creo que nunca es tarde para intentarlo, para aprender, para cagarla y volverlo hacer, además de que es mucho trabajo en equipo y te das cuenta que es como en una relación, si el otro no hace su chamba no funciona y si no confías, tampoco. ¿Cuál foto te gusta más? 📸 @karenguzmanfoto





Pose de súper héroe, si yo fuera una sería súper culona, no puedo creer el culatzo que me cargo 😛 no se crean, nunca he sido culona y probablemente no lo seré, pero lo que hay se aprecia y se quiere 🥰





Aquí les dejo más fotos de nuestra sesión en el mar 🌊 ¿cuál les gusta más de estas? 📸 @karenguzmanfoto





Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.