La boda más esperada ya ha tenido lugar, Alejandra Ruiz de Rato se da el 'Sí, quiero' con Ernesto de Novales

08/05/2021



MADRID, 8 (CHANCE)



Teníamos tantas ganas de un evento a lo grande que por fin se ha producido. Alejandra Ruiz de Rato y Ernesto de Novales se han dado su amor con una ceremonia de lo más íntima en la finca familiar de Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en Sevilla. Tan solo dos años desde que comenzaron su relación, este sábado estamos viviendo uno de los momentos más emotivos en la familia del torero.



El compromiso matrimonial tenía lugar a las 12:00 horas de esta mañana y aunque ha sido en la más estricta privacidad, hemos visto a los familiares de Ernesto de Novales saliendo de la finca donde se han dado el 'Sí, quiero', con una sonrisa en su rostro y asegurando que estaba siendo un día espectacular.



Alejandra Ruiz de Rato llegaba a la ermita donde se está celebrando su boda en un todoterreno luciendo una sonrisa de oreja a oreja y lo cierto es que no nos extraña porque hoy sellará por fin su amor con Ernesto de Novales.



La novia escuchaba a la entrada de la ermita gritos de las personas que se han acercado hasta el lugar, que la jaleaban: "¡Guapa, qué guapa estás, hija!". Y estos comentarios no mienten, aunque no la hayamos podido ver bien, Alejandra se ha mostrado preciosa en el interior de ese vehículo.



También hemos podido ver llegar al hermano de la novia, Juan Ruiz de Rato, que aunque no ha bajado la ventanilla del coche en el iba, le hemos visto feliz por este día en el que su hermana, Alejandra Ruiz de Rato se comprometerá con el amor de su vida, Ernesto de Novales.