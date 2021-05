Julia Janeiro guarda silencio después de reencontrarse con sus padres

18/04/2021 Julia Janeiro y su novio, Brayan Mejía, saliendo de la casa de los padres del futbolista EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 8 (CHANCE)



Ayer vivimos una imagen que nunca llegamos a imaginar, o al menos no esperábamos que se produjera tan pronto. Jesús Janeiro salía de las grabaciones de 'El Desafío' junto a su mujer, María José Campanario y detrás, su hija Julia Janeiro acompañada de su novio, Brayan Mejía. Tras semanas de especulaciones de una mala relación entre los padres y la hija, esta imagen zanja todas las polémicas.



Tras este momentazo histórico, Julia Janeiro se fue con su novio, Brayan, a cenar y lo cierto es que no nos quiso comentar qué le había parecido el encuentro con sus padres, ni cómo había sido... Entendemos que todo fue estupendo, ya que vimos como el torero y su mujer se despedían muy cariñosamente a la salida de las instalaciones de Antena Tres.



La hija de Jesulín de Ubrique sigue sin querer hablar con la prensa y no ha querido comentar nada sobre el reencuentro que ha tenido con sus padres, ni con su hermana, la hija de Belén Esteban. Y es que la colaboradora de televisión afirmaba en su programa que el torero se había reunido con sus dos hijas, pero lo que no sabíamos es que este viernes íbamos a ver a María José Campanario en Madrid junto a su hija y el novio de ésta.