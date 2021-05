HRW pide la investigación del asesinato de un actvisita social en Tailandia

EFE/EPA/NARONG SANGNAK/Archivo

Bangkok, 8 may (EFE).- La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió este sábado a las autoridades de Tailandia que investiguen el asesinato del abogado y activista social Somsak Onchuenjit, que trabajaba a favor de los campesinos sin tierras.

HRW afirmó en un comunicado que Somak, quien había recibido amenazas, murió después de que un desconocido le disparara el pasado 4 de mayo en un campo de caucho cerca de su vivienda en la provincia de Trang, en el sur de Tailandia.

Somsak defendía el derecho de los campesinos pobres de su distrito a tener acceso a tierras de cultivo.

Según HRW, en los últimos meses se han incrementado la tensión debido a los campesinos que han ocupado terrenos de plantaciones de compañías de aceite de palma a las que les han caducado los permisos de explotación.

La ONG denunció que el activista había denunciado que le estaban siguiendo y había recibido amenazas, pero que estas no fueron investigadas adecuadamente por la Policía.

"Las autoridades tailandesa no deberían quedarse quietas mientras los activistas de base en el sur están siendo asesinados por defender los derechos de sus comunidades", indicó Brad Adams, director de HRW para Asia.

Adams añadió que el Gobierno debería cursar una "investigación creíble" y llevar a los responsables ante la justicia.

En la última década, al menos cinco activistas sociales, quienes reivindicaban el derecho de los campesinos a las tierras de cultivo frente a las compañías gestoras de plantaciones, han sido asesinados en el sur de Tailandia.

HRW alertó de que los activistas en el sur son acosados, intimidados físicamente y objeto de una gran cantidad de demandas por parte de las compañías de aceite de palma.

Según Global Witness, el 2019 registró un número récord de asesinatos de activistas sociales y medioambientales, con 212 en todo el mundo, de los que la mayoría ocurrieron en Colombia (64) y Filipinas (43).