"He entendido que puedo jugar bien sobre tierra batida", asegura Sabalenka

La flamante campeona del Torneo de Madrid, Aryna Sabalenka, se mostró feliz de su primer de su primer trofeo en tierra batida, asegurando que "he entendido que puedo jugar bien" sobre esta superficie.

"Antes pensaba que la arcilla no era una superficie para mí, que era muy difícil con sus largos intercambios", dijo Sabalenka en rueda de prensa.

"Intentaba cambiar un poco mi juego, pero este año, he estado más relajada, juego simplemente mi tenis", afirmó la tenista bielorrusa.

"Y me he preparado muy bien para la tierra batida, he trabajado mucho mis desplazamientos. Me mantengo agresiva, sólo debo meter algunas bolas más que en la pista dura", dijo.

"Algo ha cambiado en mi cabeza, ya no tengo miedo a esta superficie. Me siento más confiada, he entendido que puede jugar bien sobre tierra batida", añadió Sabalenka, que empezó arrollando a su rival.

"Me sorprendió que el primer set fuera tan rápido. En el segundo empezó a utilizar un poco más su 'slice', a moverse mejor, a ser un poco más agresiva", explicó.

"Por eso es la número uno mundial, porque siempre intenta encontrar una solución. Estoy muy contenta de haber ganado este partido", dijo.

"Lo que hice bien fue estar concentrada de princicipio a fin. La puse bajo presión, especialmente al final del tercer set. En los momentos claves, fui más un poco más agresiva, lo que me ayudó a ganar el partido", sentenció.

es/gr/mcd