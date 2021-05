Fútbol/Primera.- (Previa) El Villarreal quiere coronar su semana grande ante el Celta

El Eibar busca seguir soñando con la permanencia ante el Getafe y Valencia y Valladolid se enfrentan por alejar el descenso en una nueva 'era Voro'



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Villarreal, flamante finalista de la Liga Europa, tratará de coronar este domingo en casa ante el RC Celta (18.30 horas) una semana histórica en la trigésima quinta jornada de LaLiga Santander, en la que Valencia y Real Valladolid, en el redebut de Voro, se enfrentan en un duelo clave por evitar los puestos de peligro (16.15 horas) y en la que el Eibar quiere seguir soñando con la permanencia a costa del Getafe (14.00 horas).



En el Estadio de la Cerámica, el conjunto de Unai Emery regresa a la competición doméstica después de una noche histórica en el Emirates Stadium; el 0-0 ante el Arsenal, tras el 2-1 de la ida, le valió para lograr el billete para la primera final europea de la historia del club castellonense, que podría estar en la próxima edición de la 'Champions' si sorprende en la final al Manchester United.



Si no, su clasificación continental dependerá de LaLiga, donde es sexto con 52 puntos, a uno de la Real Sociedad (53) y con uno de ventaja sobre el Real Betis (51), que ocupa la plaza de acceso a la Conference League. Granada (45), Athletic Club (45) y Celta (44), aunque lejos, no están todavía descartados de la lucha.



Por ello, el 'Submarino Amarillo', que la semana pasada superó al Getafe (1-0) y dejó atrás dos derrotas ligueras consecutivas, no puede relajarse ante un conjunto gallego crecido en las últimas semanas. Los del 'Chacho' Coudet llegan a la cita tras vencer a Osasuna (2-1) y Levante (2-0) y buscan más para soñar con Europa.



Ni Juan Foyth ni Vicente Iborra estarán en la cita, para la que es duda el tocado Samu Chukwueze. Mientras, el cuadro celeste seguirá sin contar con los lesionados Emre Mor, Rubén Blanco, Renato Tapia, Jeison Murillo y Sergio Álvarez y se mantiene pendiente de las molestias de Joseph Aidoo y de Iago Aspas, cuya posible baja podría impedir el encuentro de los dos mejores goleadores españoles del campeonato con Gerard Moreno -20 goles el catalán y 13 el gallego-.



EL EIBAR, A AGARRARSE A PRIMERA EN EL COLISEUM



Con más urgencias se vivirá el duelo en el Coliseum Alfonso Pérez, donde el Getafe quiere respirar a costa de dar sentencia de muerte al Eibar. El equipo armero ganó algo de tiempo con su goleada ante el Deportivo Alavés (3-0), que puso fin a una nefasta racha de 16 jornadas sin ganar, pero todavía es colista de la competición.



Con 26 unidades, está a cinco de la zona de salvación que marcan los vitorianos y el Real Valladolid (31), y a ocho precisamente de su rival de este domingo. Los de José Bordalás, con cuatro sobre los puestos de quema, solo han ganado dos de sus últimos 16 encuentros, en los que han sumado 11 de 48 puntos posibles.



El conjunto azulón no podrá disponer de Erick Cabaco, Darío Poveda ni el 'Cucho' Hernández, con la duda de Allan Nyom, y los de José Luis Mendilibar deberán esperar para ver si finalmente pueden contar con Pedro Bigas, Cote y Alejandro Pozo.



VORO VUELVE A COGER EL MANDO EN MESTALLA



Por último, en Mestalla, Valencia (36) y Real Valladolid (31) ansían un triunfo, mucho más necesario para los vallisoletanos, que les permita aumentar su distancia respecto al descenso, todo en el partido que marcará el inicio de la séptima etapa de Salvador González 'Voro' al frente del banquillo valencianista.



La remontada del Barça (2-3) el pasado domingo precipitó el despido de Javi Gracia, y, una vez más, Voro es el elegido para intentar devolver las aguas a su cauce. El preparador de L'Alcúdia toma el mando de un equipo que cuenta con seis unidades de renta sobre la zona de quema, todo a pesar de arrastrar seis jornadas sin conocer la victoria.



El cuadro de Sergio González, por su parte, ha logrado sumar en sus últimos cuatro compromisos, cuatro empates que sin embargo no le han bastado para alejar el peligro, solo un punto por debajo de sus 31. Después de ocho jornadas, la necesidad de triunfo es imperiosa.



Para la cita, el equipo 'che', que podría jugar con tres centrales, recupera a Antonio Lato y a José Luis Gayà. Los pucelanos, mientras, lamentarán las ausencias de Raúl Carnero y de Fabián Orellana, pero tendrán disponibles tanto a Luis Pérez como a Joaquín Fernández.



--PROGRAMA DE LA JORNADA DE DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Getafe - Eibar. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 14.00.



Valencia - Valladolid. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.



Villarreal - Celta. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.



Real Madrid - Sevilla. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.