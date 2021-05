Fútbol/Primera.- Previa del Real Madrid - Sevilla

Real Madrid y Sevilla quieren aprovechar la puerta abierta liguera



El conjunto madridista se pondría líder con una victoria y el sevillista volvería a entrar en la pelea si asalta el Di Stéfano



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid y el Sevilla dirimirán este domingo en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21.00 horas) el segundo gran duelo directo de la trigesimoquinta jornada por el título de LaLiga Santander 2020-2021, clave para ambos de cara a sus aspiraciones tras lo sucedido en el Camp Nou este sábado.



El líder Atlético de Madrid no pasó del empate sin goles ante el FC Barcelona, un resultado que abre la puerta ahora del primer puesto a los de Zinédine Zidane. Para ello, necesitan sumar los tres puntos, lo mismo que deben buscar los de Julen Lopetegui para recuperar parte de las opciones que perdieron tras su último partido.



Y ambos llegan a este choque con el ánimo algo decaído. Los madridistas por su eliminación e imagen en las semifinales de la Liga de Campeones ante el Chelsea, y los sevillistas por esa derrota en el último suspiro ante el Athletic en el Ramón Sánchez-Pizjuán que les apeó momentáneamente de un tren al que sólo se podrá subir si asalta el Di Stéfano.



Además del golpe moral de decir adiós a la 'Decimocuarta', el Real Madrid tiene que combatir más desgaste seguramente que su rival, que ha tenido más tiempo para recargar fuerzas para lo que se presupone una gran 'batalla' en todas las líneas. Sin embargo, el empate del Camp Nou y la opción de depender de sí mismo en las tres jornadas que restan para poder defender título y no acabar el año de vacío, debe ser también una vitamina que le devuelva su feroz carácter competitivo a los locales.



De momento, el Real Madrid es el único que puede presumir de no haber perdido con ninguno de los otros tres candidatos y mantener esa hoja inmaculada será clave ante un rival que a su favor tiene estar liberado de presión por conquistar un título que no se como una obligación en el club de Nervión y más como un premio a su gran temporada.



Zidane tendrá que lidiar una vez más con los problemas de bajas que le siguen acompañando durante toda la temporada en otros siete días con tres encuentros y poco tiempo para recuperar que harán seguramente que mueva las piezas de las que dispone, y de las que se han vuelto a caer el capitán Sergio Ramos y el francés Ferland Mendy.



El de Camas, titular en Stamford Bridge el pasado miércoles, sufre otra lesión muscular y el lateral no entró en la convocatoria tras apurar para estar en Londres, por lo que queda de nuevo 'tocada' una defensa que ya había perdido a Carvajal y Varane, y que por la falta de efectivos parece que será con dos centrales. La duda es si Odriozola tendrá su oportunidad en el lateral derecho o Zidane probará con Valverde, aunque el uruguayo también tiene opciones de entrar en el medio.



En el centro del campo, el técnico francés tirará seguramente de sus indiscutibles Casemiro, Modric y Kroos, obligados a hacer su último gran esfuerzo de la campaña, mientras que arriba, a la espera de ver el esquema, Hazard podría tener una oportunidad de empezar a redimirse ante la afición acompañando al goleador Benzema.



EL 'PAPU' O TRES MEDIOS EN EL SEVILLA



Por su parte, el Sevilla llega al Di Stéfano en un buen momento pese a su derrota ante el Athletic, que rompió una buena racha de cinco victorias consecutivas que le habían permitido codearse con los tres 'grandes' en la lucha por el título.



El último billete para este tren pasa por ganar en la capital, donde guarda una mala dinámica en sus visitas al Real Madrid, contra el que ha perdido en las trece últimas ocasiones, once en Liga y dos en la Copa del Rey desde que ajusticiase a Bernd Schuster en la campaña 2008-2009 (2-4).



El conjunto de Julen Lopetegui intentará aprovechar su mayor frescura y la totalidad de su plantilla disponible para llevarse los tres puntos. La única duda parece ser el estado físico del goleador En-Nesyri y el técnico vasco tendrá que decidir si apuesta con un once más ofensivo con el 'Papu' Gómez de '10' o más físico con el trío Fernando, Rakitic y Joan Jordán en el medio.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



REAL MADRID: Courtois; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos, Modric; Hazard y Benzema.



SEVILLA: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Joan Jordán, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri y Ocampos.



--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).



--ESTADIO: Alfredo Di Stéfano.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.