Fútbol.- Zidane: "Hablamos con Hazard para que se disculpara, no era su intención hacer daño a nadie"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que hablaron con el delantero Eden Hazard para que se disculpara por sus imágenes riendo junto a sus excompañeros del Chelsea tras la eliminación en semifinales de la Liga de Campeones, y ha indicado que no quería "hacer daño a nadie", además de reiterar que la "única preocupación" para ellos es "competir" este domingo en el partido de LaLiga Santander ante el Sevilla FC.



"Eden Hazard se ha disculpado y ha hecho bien. No era su intención hacer daño a nadie. Es un jugador del Real Madrid y va a competir con el Real Madrid", declaró en rueda de prensa. "Él sabe lo que tiene que hacer en el campo y lo va a hacer. Hablamos después del partido para que se disculpara de la acción. Esto pasó y ahora nos tenemos que centrar en el fútbol y en el final de temporada", prosiguió.



Además, pidió paciencia a los aficionados con el delantero belga. "Todos los jugadores llegan al corazón del madridismo. De momento no se ha podido ver al Eden Hazard que se esperaba. Tiene contrato y lo que quiere es triunfar aquí. Espero que dentro de poco muestre lo que es como jugador", deseó.



Además, el preparador blanco habló de la recaída del capitán Sergio Ramos tras volver en el partido de vuelta ante el Chelsea. "El otro día jugó porque estaba al cien por cien. Después del partido se resintió y no queremos arriesgar", afirmó. "Sergio, lamentablemente, se ha resentido de la lesión. Lo importante es que se recupere. El resto se va a arreglar y ojalá que se arregle rápidamente", dijo sobre su futuro.



"Lo que quiere es estar con el equipo, y el otro día estaba al cien por cien. Después de 90 minutos se resintió algo, no podemos hacer nada. El primero que está jodido es él, que quería estar con el equipo en este tramo final de temporada", indicó.



Tampoco ocultó su preocupación por las numerosas lesiones que ha sufrido su equipo este curso. "La inquietud la tengo, son muchas lesiones. Decía que todos los clubes están pasando por lo mismo, pero nosotros somos el equipo que más. Estoy preocupado porque quiero tener a mis jugadores. Es un año particular, después de muchos esfuerzos. Nunca descansan: selección, liga, 'Champions'... Espero que el próximo año cambie la situación con una temporada más normal", subrayó.



Por otra parte, el técnico francés aseguró que van a darlo todo hasta el final por LaLiga Santander. "Sabemos lo que nos jugamos, son cuatro partidos, cuatro finales. Queremos olvidarnos de la Champions y centrarnos en el partido de mañana. Lo que puedo asegurar es que vamos a competir", expresó. "Nuestra preocupación es competir, del minuto 1 al 90. El resto, 'bla bla bla'", afirmó.



"Lo importante es darlo todo; si das el cien por cien, normalmente consigues algo, y si no, paciencia. Mi padre siempre me dijo 'trabaja', y eso hago", expuso, antes de valorar al Sevilla. "Es un equipo que va a competir, un buen equipo que lo ha demostrado este año. Está peleando para ganar LaLiga también", recordó.



Por último, Zidane rechazó hablar sobre su continuidad o no en el conjunto madridista. "Soy el entrenador del Real Madrid, de momento soy yo. Estoy aprovechando cada momento y cada día. Veremos lo que pasa", señaló. "Se lo voy a poner muy fácil al club, que siempre me lo ha dado todo. El tema son los cuatro partidos que faltan y acabar bien la temporada", finalizó.