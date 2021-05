Fútbol.- Vicente Moreno: "Hemos ascendido por el trabajo y no por tener el presupuesto más alto"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, se mostró "muy contento" tras certificar el ascenso a la Liga Santander, a falta de cuatro jornadas para finalizar la Segunda División, y recordó que han ascendido "por el trabajo y no por tener el presupuesto más alto".



"Mucho trabajo, mucho sufrimiento... y había una cuenta que se tenía que saldar y se ha saldado. Va por esa gente", dijo en relación a la afición 'perica' tras empatar sin goles frente al Real Zaragoza en La Romareda.



"Desde el inicio se hacía ver que esto era lo normal, hemos escuchado mucho sobre el presupuesto pero ya hemos visto que no siempre se asciende con el prepuesto más alto. Hemos ascendido por el trabajo y no por tener el presupuesto más alto", recalcó en declaraciones a Movistar.



Preguntado por cómo enfocó el decisivo partido de este sábado, el técnico del Espanyol desveló que el capitán David López arengó a sus compañeros con "una emotiva charla". "Repito, lo han pasado mal, he visto ese trayecto y ha sido duro aunque ahora seamos muy felices. Nos alegramos mucho por la afición porque estamos hablando de un club que debe estar en Primera", apuntó.



Por último, Moreno dedicó el ascenso a su "familia". "Al final son los que siempre están ahí. Creo que les damos más disgustos que alegrías, pero lo de hoy es una alegría muy grande", sentenció el preparador del Espanyol.



DAVID LÓPEZ: "ESTOY MUY ORGULLOSO DE ESTA GENTE"



Por su parte, el capitán del Espanyol David López dijo que ha sido "un orgullo" esta temporada. "Fue dura, pero ahora sólo pienso en toda la gente que ha estado ahí detrás apoyándonos. Va por todos ellos", indicó el central de los 'pericos'.



"Ha sido un año muy especial porque el año pasado lo pasamos muy mal. Fue duro y este año hemos tenido la responsabilidad de devolver el equipo a Primera y eso es lo que he intentado, como capitán, hacer todos los días", añadió el ex del Nápoles.



"He tenido la suerte de ganar títulos, de clasificarme para Europa, pero puedo asegurar que me siento muy orgulloso por lo de hoy. Estoy muy orgulloso de esta gente", indicó, con lágrimas en los ojos, al ser preguntado por sobre sus compañeros. "Se lo agradezco mucho", finalizó.