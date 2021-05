Fútbol.- Oblak: "Será difícil para todos ganar los tres partidos que quedan"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak aseguró que "será difícil para todos ganar los tres partidos que quedan" al ser preguntado por el empuje de Real Madrid y Sevilla, que se enfrentan este domingo, tras empatar con el FC Barcelona (0-0) en su visita al Camp Nou.



"Hemos venido para ganar, creo que en la primera parte lo hemos hecho mejor que en la segunda, pero no pudo ser. Al final es un punto más, quedan tres jornadas y hay que seguir peleando y a ver el final qué depara. Queremos ganar los tres partidos y luego ver dónde estamos", indicó el portero esloveno.



"Tanto nosotros como ellos queríamos los tres puntos, los dos hemos entrado para ganar, pero ha habido fases... era un partido bastante igualado, nos faltó el acierto para el gol, pero como he dicho, nadie ha conseguido ese gol. Ahora, a seguir con la cabeza alta; quedan tres y hay que ganar los tres", manifestó.



"No dependemos de nosotros mismos pero yo creo que a ellos, Real Madrid y Sevilla, que también están cerca, será difícil ganar todo. Para todos será difícil ganar los tres partidos. Hay equipos que se juegan mucho, la permanencia, Europa... a todos nos esperan partidos difíciles y quien sea más fuerte, ganará la Liga", añadió.



Oblak dijo que habrá que ser "fuerte en las dos cosas, en lo mental y luego en lo físico". "Primero la cabeza y luego, si están bien las piernas, aguantas seguro", finalizó el esloveno, que fue preguntado por la última ocasión de Messi con una falta al borde del área. "Por suerte fue fuera", celebró.