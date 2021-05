Fútbol.- Almeida no verá el Barça-Atlético y espera que el equipo colchonero "salga a ganar, no a empatar"

18/11/2020 (I-D) El presidente de la Junta de Compensación del Atlético de Madrid, Javier Rodríguez Heredia; el presidente del club, Enrique Cerezo; y el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, durante la presentación del proyecto Nuevo Mahou-Calderón, en Madrid (España), a 18 de noviembre de 2020. Las obras de urbanización del proyecto de la primera fase están a punto de terminar y después seguirá la edificación del ámbito. DEPORTES Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que no verá el partido de fútbol que enfrenta a su equipo, el Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou porque "se pone muy nervioso", pero espera ambición en el equipo colchonero.



Preguntado por el partido por un periodista tras la inauguración este sábado del Museo de Plástico, Almeida ha indicado que "no se trata de una cuestión menor, sino una cuestión muy importante, incluso una capital".



"Previsiblemente no voy ver el partido porque me voy a poner muy nervioso y prefiero no verlo, ya me enteraré del resultado. El 'Atleti' siempre sale a ganar, no a empatar, y espero que salgamos a ganar, no a empatar", ha respondido el primer edil.