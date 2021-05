Fútbol.- Alfred Schreuder: "Ante un equipo como el Atlético no se pueden crear muchas oportunidades"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El segundo técnico del FC Barcelona, Alfred Schreuder, dejó claro que esperaban "un partido difícil" este sábado ante el Atlético de Madrid, un equipo que "defiende fuerte" y ante el que es complicado "crear muchas oportunidades", aunque también insistió en que siguen con opciones de poder ganar el título de LaLiga Santander.



"Sabíamos que iba a ser un partido difícil. En la primera parte, hasta que hubo el cambio de Sergio Busquets controlamos el partido, pero cuando salió no lo hicimos tan bien y ante un equipo como el Atlético no se pueden crear muchas oportunidades", expresó Schreuder en rueda de prensa posterior al partido.



El ayudante del sancionado Ronald Koeman recordó que en la primera parte tuvieron una "muy buena oportunidad" tras una gran jugada de Leo Messi y que en la segundo tuvieron el cabezazo de Dembélé y la falta del argentino. "El Atlético defiende muy fuerte. Controlamos el partido en la segunda parte, pero fue complicado crear oportunidades", subrayó.



Schreuder apuntó que sabían que debían mover "rápidamente el balón" para superar la defensa rojiblanca y lamentó cierta "desorganización en el centro del campo" con el cambio de Busquets, pero "normal" por la juventud de Pedri y Moriba, que tienen "18 años", y porque el de La Badia da "mucha confianza. "Pero creo que en la segunda mitad hablamos con los jugadores y jugamos mejor que en la primera mitad", añadió.



Preguntado por las opciones de título, recordó que "en diciembre y enero" no pensaban que iban a estar "en esta posición" y que aunque "siempre hay oportunidades de conseguirlo", no escondió que ahora dependen del Atlético y el Real Madrid.



"Ahora tenemos que centrarnos en el próximo partido del martes. Esperábamos ganar y no lo conseguimos, pero seguimos ahí, a dos puntos del Atlético. Todavía es posible", aseveró el preparador neerlandés.