Falcao y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Falcao (@falcao) causó furor en Interne por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 1.940.807 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes:





Con mi compañera de batalla @loreleitaron seguimos adelante mi amor. Gracias a Dios todo salió bien. Muchas gracias por los mensajes y oraciones. Gracias a Liv hospital al doctor @yenerince y a la doctora zeynep sevim por sus servicios. Se viene el enmascarado 🦹🏻‍♂️





Excelente victoria. Muy contento por los tres puntos y el trabajo de todo el equipo. “porque aunque el justo caiga siete veces, siete veces se levantará” Proverbios: ‬ ‭24:16‬ ‭ Gracias Jesús porque tú siempre nos levantas. En medio de toda dificultad siempre estás allí. Great victory. We are happy for the performance and the victory. “for though the righteous fall seven times, they rise again (..)” ‭‭Proverbs‬ ‭24:16‬ ‭NIV‬‬ Thank you Jesus because in the middle of bad time you are with me. @alikemertas 📸





Una experiencia maravillosa en el safari @fame.park. 🐅🦒🐻‍❄️🌴🌴/// A wonderful experience at @fame.park. Thank you @sb_belhasa for your kindness and for allow us enjoy with my family a wonderful time. @swmexclusive 👍





🦹🏽‍♂️





Domingo en casa celebrando 7 meses de nuestro bebé. Nada mejor que la familia.