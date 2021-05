Fabiola Martínez derrocha complicidad con Eugenia Osborne

06/10/2017 Fabiola Martínez confiesa que no irá a la boda de Claudia Osborne para no dar pie a confusiones. MADRID, 8 (CHANCE) Hace ya unos meses que se hizo pública la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, una noticia que nos dejaba sin habla porque se trataba de uno de los matrimonios más duraderos del panorama nacional y lo cierto es que nadie se podía imaginar que se les acabara el amor... pero lo que nos reconfortó es que todo se había hecho de forma amistosa y pensando en los hijos que tienen en común. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Hace ya unos meses que se hizo pública la separación entre Bertín Osborne y Fabiola Martínez, una noticia que nos dejaba sin habla porque se trataba de uno de los matrimonios más duraderos del panorama nacional y lo cierto es que nadie se podía imaginar que se les acabara el amor... pero lo que nos reconfortó es que todo se había hecho de forma amistosa y pensando en los hijos que tienen en común.



Si Fabiola Martínez sigue teniendo una muy buena relación con Bertín Osborne, también la mantiene con sus hijas, en concreto con Eugenia Osborne, prueba de ello son estas imágenes en las que podemos ver a dos de las mujeres del presentador disfrutar de un paseo en el centro de Madrid.



La exmujer de Bertín asegura estar muy contenta por la boda de Claudia Osborne y no descarta asistir al enlace: "Yo mucha información no tengo, más que la noticia que claro que nos alegramos todos" y en cuando a si asistirá, contesta: "La verdad es que no he pensado en nada de eso, pero ya veremos".



Por su parte, Eugenia Osborne nos ha confesado que se encuentra muy feliz y afirma que José Entrecanales es un chico maravilloso: "Es un chico estupendo y sobre todo que ella es muy feliz, y nada, estamos muy contentos por ella". En cuando a cómo van los preparativos, ambas se han querido mostrar muy discretas: "Pues que se lo tenéis que preguntar a ella, nosotras no opinamos".