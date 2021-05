Estas son las 5 fotos de J Balvin que han revolucionado en Instagram

J Balvin (@jbalvin) revolucionó a sus fans de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 3.960.853 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





Solo les deseo que sean felices !! Los amo a todos y gracias a los que me apoyan y disfrutan de mi música 🙏 Jose





Jose





Te amo padrino mágico feliz cumple @farrukoofficial





YO DIGO NO A LA REFORMA TRIBUTARIA 🖕PERO NO AL VANDALISMO DE LOS QUE SE APROVECHAN DE LA SITUACIÓN PARA HACER DAÑO, ROBAR A PERSONAS O DESTRUIR COMO EXCUSA DE LA MARCHA. HOY LA PRIORIDAD DEBE SER LA SALUD DE TODOS, ESTAMOS EN PANDEMIA, NECESITAMOS ES SALVAR VIDAS !!!





Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación. Esto es de derechos humanos !!! We need help Colombia 🇨🇴 needs help SOS. @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil. All my colleagues and super stars ( artists, sport ,etc) please helps me and help us spread the message we need to Stop this nonsense civil war @cnn @onuderechoshumanos @humanrightswatch @time @nytimes

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.