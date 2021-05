El Valencia confía en el ‘efecto Voro’ en un duelo por salvación con Valladolid

El centrocampista del Valencia Lee Kang In (c) juega un balón ante Javier Sánchez, del Real Valladolid en el estadio José Zorrilla. EFE/R. García/Archivo

Valencia/Valladolid, 8 may (EFE).- El Valencia y el Valladolid se enfrentarán este domingo en Mestalla en la jornada 35 de la Liga, en un encuentro marcado por el regreso al banquillo del conjunto valenciano de Salvador González ‘Voro’, a cuyo influjo se encomiendan los locales en este duelo directo por la permanencia.

Haber conseguido sólo tres de los últimos dieciocho puntos en juego, llevó al Valencia a destituir a Javi Gracia el pasado lunes. La tendencia del equipo a falta de cuatro partidos y con un colchón de seis puntos respecto del descenso, hizo a la directiva volver a echar mano de ‘Voro’ que ya ha sacado al equipo de situaciones parecidas anteriormente.

Un triunfo ante el equipo pucelano, que es cuarto por la cola con 31 puntos frente a los 36 del Valencia, permitiría al equipo alcanzar la permanencia virtual y afrontar con calma los tres últimos encuentros de la competición.

En cambio, una derrota, y más aún combinada con resultados positivos de otros rivales que estén por debajo, aumentaría la presión sobre el equipo de cara a la inminente visita a un Sevilla que apura sus opciones de pelear por el título de la Liga.

En sus anteriores etapas al frente del equipo, Voro no ha introducido demasiados cambios en el equipo respecto a los jugadores con los que habían contado sus predecesores y ha tratado de reforzar a los veteranos y al núcleo duro.

No se esperan por tanto grandes cambios en el once, aunque por lo visto esta semana en Paterna podría dar continuidad al 1-5-3-2 que Gracia no usó en la derrota del pasado domingo ante el Barcelona. El central argentino Ferro podría ser la gran novedad.

Las principales incógnitas están en la portería, aunque parece que seguirá bajo los palos Jasper Cillessen, y en la punta de ataque, aunque se prevé que dé una oportunidad más a Maxi Gómez para acabar con su larga sequía goleadora.

El Real Valladolid afronta un partido trascendental ante el Valencia, con la importante ausencia de Fabián Orellana, quien se lesionó en la segunda mitad del anterior choque ante el Betis y podría perderse lo que resta de temporada.

Las cosas se les siguen complicando a los vallisoletanos, que añaden un nuevo inconveniente a su situación, ya que el extremo chileno se había convertido en una pieza determinante dentro de los esquemas de juego de Sergio González, quien podría sustituirle por Hervías, Jota, Waldo o Toni Villa. Tiene jugadores para elegir.

De todos ellos, el que ha realizado mejores actuaciones durante este año ha sido Pablo Hervías, un jugador que se muestra serio en defensa, y que amenaza desde la banda, para ser un buen enlace con la delantera que, a priori, estaría conformada por Weissman y Marcos André.

Pero Sergio no da pistas, y podría volver a optar por el 4-1-4-1 que proporcionó al equipo un empate ante el Betis, con Joaquín como medio centro defensivo, jugando por delante de la defensa. En este caso, Kiko Olivas se situaría en el centro de la zaga junto a El Yamiq. Y Weissman estaría solo en punta de ataque.

Jota ha bajado el nivel de manera ostensible cuando ha saltado al terreno de juego, al igual que Waldo, que dejó de tener protagonismo en el cuadro blanquivioleta. En cuanto a Toni Villa, un jugador que tiene capacidad de creación y que acerca peligro al área rival, no ha sabido ganarse la confianza del técnico.

El objetivo es "sacar el mejor once posible para ganar al Valencia", tal y como ha remarcado Sergio González, quien se ha mostrado consciente de que el conjunto ché también llega a esta cita con necesidades "y que tendrá ganas de reivindicarse y de dejar prácticamente asegurada la permanencia".

Alineaciones probables:

Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón, Ferro, Gayà; Wass, Racic, Soler; Guedes, Maxi.

Real Valladolid: Masip; Janko, El Yamiq, Joaquín, Olaza; Hervías o Jota, Roque Mesa, Míchel, Óscar Plano; Weissman, Marcos André.

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño)

Estadio: Mestalla

Hora: 16.15 CET/14.15 GMT.