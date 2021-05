El presidente de Perú afirma que algunos congresistas "parecen chantajistas"

En la imagen, el presidente interino de Perú, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 7 may (EFE).- El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, afirmó que algunos congresistas de su país "parecen chantajistas", después de que amenazaran con destituirlo si llevaba al Tribunal Constitucional (TC) una ley que permite el retiro de un porcentaje de los fondos de pensiones de los trabajadores.

"Respetamos a la gran mayoría de congresistas que, de buena fe, han venido trabajando en hacer proyectos de ley, declaraciones y trabajar con el Ejecutivo, pero hay un puñado, tres, cuatro o cinco congresistas que parece que en lugar de ser congresistas son chantajistas que plantean al Ejecutivo que, si no hacemos eso, te vacamos", declaró Sagasti este viernes a la prensa.

El gobernante de transición, quien ejerce el cargo desde noviembre pasado tras haber sido elegido presidente del Congreso, enfatizó que "esa no es manera de hacer política en ninguna parte del mundo y menos en el Perú en un momento tan crítico".

LA AMENAZA DE CONGRESISTAS

Este jueves los legisladores opositores Cecilia García, José Vega, Wilmer Bajonero y César Gonzalez afirmaron que promoverían una moción de censura contra Sagasti si este insistía en considerar inconstitucional la ley que permite a los trabajadores retirar hasta 17.600 soles (unos 4.800 soles) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) .

Durante el debate en el que se aprobó este proyecto por insistencia, García se dirigió a Sagasti para decirle que si la manda "al Tribunal Constitucional este Congreso no va a dudar en vacarlo (destituirlo)".

García agregó luego en la emisora radio Exitosa que han "sido claros en decirle al presidente Sagasti que si él pretende ir al TC con esta ley, nosotros lo vacamos inmediatamente".

"Estamos cansados de que ellos gobiernen de espalda a la población. Estoy segura que podríamos conseguir los votos necesarios (para destituir al mandatario), aunque la prensa salga a decir que no es lo correcto", remarcó.

ANALIZAR CON DETALLE

En respuesta, Sagasti dijo que se tomará su "tiempo" para analizar "en detalle la ley que se ha pasado por insistencia y, en el momento oportuno, el Poder Ejecutivo dará su opinión sobre el caso".

Agregó que analizan y evalúan "con tranquilidad" la posibilidad de acudir al TC, pero admitió que es "un tema tan delicado que, por un lado, ayuda a la ciudadanía", por lo que están "viendo la conveniencia y los efectos negativos que puede tener".

A pesar de la tensión entre ambos poderes del Estado, el presidente aseguró que las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso son "realmente muy buenas".

LO QUE APROBÓ EL CONGRESO

El Congreso de Perú aprobó este jueves por insistencia la autorización para que los afiliados a las AFP retiren un porcentaje de sus aportes para la jubilación, como una medida de apoyo económico ante la crisis generada por la pandemia.

La iniciativa se tomó después de que los parlamentarios consideraran algunas observaciones planteadas por el Ejecutivo, que la había devuelto al Congreso en abril pasado para que la revise tras considerarla "inconstitucional".

Esta semana, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, sostuvo que se plantea proponer a Sagasti que se ejecute una demanda por inconstitucionalidad ante una norma que tachó de "malísima para la población" y "porque sino el fondo de pensiones va a desaparecer".

"Los futuros pensionistas se quedarán sin un sol para su jubilación y, en algún momento, voltearán al Estado", señaló Mendoza antes de indicar que la Constitución "dice claramente" que estos fondos solo pueden retirarse con fines de jubilación.