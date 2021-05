El Gobierno y la oposición de Argentina acordaron postergar los comicios legislativos

Buenos Aires, 7 may (EFE).- El Gobierno de Alberto Fernández y la mayoría de las fuerzas de la oposición acordaron este viernes postergar por cinco semanas los comicios legislativos debido a la situación sanitaria, según un comunicado oficial.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se celebrarán el 12 de septiembre y las elecciones generales, el 14 de noviembre próximo, según acordaron el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en una reunión con los distintos jefes de bloques legislativos en la casa de Gobierno.

De Pedro explicó en un comunicado que las partes consensuaron enviar un proyecto de ley al Congreso para programar la nueva fecha de las elecciones.

“Con este proyecto de ley se ganan cinco semanas para seguir vacunando”, explicó De Pedro.

“Todos entendemos que la prioridad del Gobierno nacional y del resto de las fuerzas políticas es llevar adelante un proceso electoral cuidando la salud de los argentinos”, agregó.

En tanto, Massa explicó que “la gran mayoría” de las fuerzas políticas coincidieron “en que, en el marco de esta pandemia, lo mejor era encontrar un mecanismo de postergación para concretar el proceso político hacia momentos más protegidos desde el punto de vista de la salud”.

El pasado 16 de marzo, la Cámara Nacional Electoral de Argentina había aprobado el 8 de agosto como el día para la celebración de las PASO, comicios en los que se definirán qué candidatos quedan habilitados para competir en las elecciones legislativas de octubre.

Pero el Gobierno negocia hace meses con fuerzas de la oposición retrasar las PASO, ante la llegada de la segunda ola de contagios -acumula 3.118.134 de casos y 66.872 fallecidos desde el inicio de la pandemia-, un programa de vacunación demorado -se han aplicado 8.951.821 dosis en una población de 45 millones de habitantes- y un contexto económico adverso.

La principal fuerza opositora Juntos por el Cambio había pedido añadir una cláusula a la ley por la cual la elección "no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso".

Tras el acuerdo, el diputado y presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que no se trató de una especulación política.

“Por el contrario, creemos que mientras más personas estén inmunizadas mayor será la participación de la ciudadanía en las PASO. El éxito de las primarias es que la sociedad se involucre para definir qué modelo de país quiere”, afirmó Negri, según el comunicado

En esos comicios, se renovarán 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 sillas del Senado.