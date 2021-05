El favorito en los sondeos de Perú, a favor de tener un equipo técnico amplio

En la imagen, el candidato a la Presidencia de Perú por el partido Perú Libre, Pedro Castillo. EFE/Sebastián Castañeda/Pool/Archivo

Lima, 8 may (EFE).- El candidato izquierdista peruano Pedro Castillo, favorito en los sondeos con miras a la segunda vuelta presidencial, dijo estar a favor de tener un equipo técnico, en un eventual Gobierno suyo, que tenga profesionales de tendencias políticas de centro, derecha e izquierda.

A diferencia de su rival electoral, Keiko Fujimori, quien ya presentó a algunos miembros de su equipo técnico, Castillo aún no lo ha hecho, aunque reconoció que había "desazón" en la población por no conocer a los profesionales que lo acompañarían en el Ejecutivo.

En ese sentido, el candidato del partido Perú Libre declaró que "queremos construir esta casa en conjunto, con los de centro, derecha, izquierda", en una entrevista con RPP Noticias desde la ciudad selvática de Pucallpa.

Castillo agregó que si existen técnicos capacitados en distintas tiendas políticas "no hay esconderlos" porque "se trata del país, hay que salvar al país".

El exlíder sindical del magisterio subrayó que "Perú es un problema diverso, con muchísimas dificultades, a pesar de ser un país tan rico" en recursos naturales.

Asimismo, consultado sobre la cercanía política de su plan de Gobierno con un modelo como el venezolano, Castillo respondió que "no necesitamos ningún calco" porque "los peruanos estamos en plena capacidad de sacar adelante al país".

"Necesitamos que Perú llame a sus mejores cartas, gente que quiere hacer algo por el país", insistió.

Castillo tiene actualmente el 41 % de intención de voto en la segunda vuelta electoral del próximo 6 de junio, frente a Fujimori que reúne el 36 %, de acuerdo a la última encuesta nacional de Datum.

Fujimori ha aceptado un nuevo debate público con Castillo, en los exteriores del penal de Santa Mónica en Lima, donde la candidata estuvo recluida temporalmente mientras era investigada por lavado de activos, pero el encuentro aún no tiene fecha.